Federica Panicucci e Marco Bacini/ Foto, dedica sui social: “noi due, incuranti di tutto e tutti”

Federica Panicucci e Marco Bacini sono sempre più innamorati e felici. La coppia, dopo aver festeggiato il Capodanno in piazza, si è concessa una fuga romantica a Parigi. Nella magica atmosfera della capitale francese, in attesa di tornare a condurre Mattino Cinque che andrà in onda da lunedì 7 gennaio, la conduttrice si è rilassata tra le braccia del compagno che riesce sempre a sorprenderla. Tornati dal loro viaggio d’amore, Federica Panicucci, su Instagram, ha pubblicato una foto scattata durante il Capodanno a Bari, in cui guarda con occhi innamorati Marco Bacini mentre balla un lento con lui. “Noi due. Incuranti di tutto e tutti”, scrive la Panicucci che è solita condividere con i fans i suoi momenti di felicità. Grazie all’amore, la conduttrice è sempre più raggiante e i fans non possono che apprezzare la sua voglia di rendere pubblico il suo momento di gioia. Felicissima e innamoratissima, dunque, Federica Panicucci non perde occasione per dichiarare pubblicamente il suo amore all’uomo che le ha riaperto il cuore.

FEDERICA PANICUCCI: “MARCO BACINI E’ UN UOMO D’ALTRI TEMPI”

Federica Panicucci si considera una donna davvero molto fortunata nell’avere accanto a sé Marco Bacini. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, la conduttrice ha speso delle splendide parole per il compagno che è entrato in punta di piedi nella sua vita fino a travolgerla completamente. “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere”. Un amore con la a maiuscola, dunque, quello che unisce la conduttrice e Bacini e chissà che il 2019 non possa essere l’anno giusto per i fiori d’arancio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA