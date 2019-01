Francesco Chiofalo e il tumore al cervello/ “Sono provato dopo l’ultimo malore, non mi voglio far vedere”

L’attenzione rimane alta su Francesco Chiofalo. Il bel romano protagonista di Temptation Island un paio di anni fa insieme alla sua ex, Selvaggia Roma, si prepara ad affrontare un lungo intervento che asporterà il tumore che ha al cervello. Proprio nei giorni scorsi quello che tutti noi conosciamo come Lenticchio, ha rivelato di avere un tumore e di dover affrontare una serie di controlli e analisi di routine per prepararsi ad un lungo intervento di 18 ore proprio nei prossimi giorni, all’epoca disse dopo le feste. I fan si sono mobilitati per lui, non sono mancati i messaggi di speranza e gli incitamenti, così come non sono mancate le polemiche verso la sua ex, Selvaggia Roma. Sul tumore di Chiofalo si è addirittura allungato lo spetto della bugia ma la maggior parte dei suoi fan ha respinto con forza questa ipotesi.

IL RITORNO SUI SOCIAL DI FRANCESCO CHIOFALO

Il bel romano è poi sparito dai social almeno fino a poco fa quando è tornato in diretta su Instagram ma senza mai mostrarsi. Lui stesso rivela di aver preso il coraggio a 4 mani per salutare tutti coloro che in questi giorni gli sono stati vicini e di non volersi mostrare in video perché “troppo provato dagli ultimi malori”. I fan hanno apprezzato ma avrebbero voluto vederlo sicuri che nessuna stanchezza o segno sul viso avrebbero fatto cambiare loro idea su Francesco e su quello che in questo momento sta passando. Il video mostra poi Lenticchio varcare un cancello e avvicinarsi ad una porta dicendosi sicuro che solo qui troverà la forza che gli serve per affrontare tutto questo e la positività giusta di fargli dire che tutto andrà bene e che l’intervento riuscirà. Quali saranno le sue prossime rivelazioni e quando si terrà il lungo intervento? Al momento su questo non ci sono dettagli.

