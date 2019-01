FUGA DA REUMA PARK/ Su Canale 5 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 5 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE FICARRA E PICONE

Il film Fuga da Reuma Park va in onda su Canale 5 oggi, sabato 5 gennaio 2019 alle ore 21,20. La pellicola è stat diretta dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che interpretano anche i protagonisti del film, nella parte di sé stessi, visto che la trama riprende la vita dei tre comici nel futuro. A completare il cast un altro duo comico di grande successo, capaci di imporsi nella loro carriera prima sul piccolo e poi sul grande schermo esattamente alla stregua di quanto già accaduto con Aldo, Giovanni e Giacomo, ovvero, Ficarra & Picone, che interpretano rispettivamente Salvatore e Valentino, riprendendo i loro nomi di battesimo. Nella parte di Ludmilla c’è Silvana Fallisi, mentre a interpretare l’infermiere è Giorgio Centamore. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

FUGA DA REUMA PARK, LA TRAMA DEL FILM

‘Fuga da Reuma Park’ è ambientato nel 2041, con il comico Aldo Baglio, ormai molto invecchiato e lontano dagli anni del maggiore successo, che viene portato dai figli gemelli (pur se diversissimi tra loro nell’aspetto fisico) Salvatore e Valentino in una casa di riposo. La struttura in questione si trova a Milano, dove Aldo ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, e si chiama ‘Reuma Park’, un parco giochi dove le attrazioni sono a disposizione degli anziani ospiti. In realtà il luogo si rivela ben presto fatiscente, con la direttrice, Ludmilla, capace di essere una vera carceriera verso gli ospiti anche grazie alla sua impressionante forza fisica. A Reuma Park però Aldo ritrova anche due suoi vecchi colleghi, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, al fianco dei quali ha vissuto gli anni della fama e con i quali inizia a progettare la fuga dalla struttura. Il progetto dei tre è andare in barca in Brasile e vivere da pescatori gli ultimi anni della loro vita, e organizzano la loro fuga il giorno della festa di Natale, facendo scoppiare dei petardi tra gli ospiti e approfittando del parapiglia per scappare. Inseguiti dal poliziotto Huber, i tre per scappare devono attraversare il terribile tunnel degli orrori di Reuma Park, dal quale diversi ospiti, secondo i racconti, non sono più usciti. Lì Aldo, Giovanni e Giacomo vivono un allucinante viaggio nel passato, nel quale rivivono le esperienze della loro gioventù e soprattutto si ritrovano di fronte tutti gli assurdi personaggi che hanno contraddistinto la loro carriera di comici. Alla fine i tre riescono a fuggire passando per i Navigli, dove vengono raggiunti da Ludmilla, che confessa il suo amore per Giovanni e mostra di aver indossato sempre un costume, che rivela dunque come dietro l’implacabile e muscoloso “donnone” ci fosse un’elegante donna di mezza età. I quattro decidono dunque di fuggire insieme, salpando con la barca verso Rio de Janeiro partendo dai Navigli.

