GABRIELE PARPIGLIA/ Bobo Vieri a L’Isola dei Famosi? “Mi risulta sia un Dj di successo”

Gabriele Parpiglia torna a rispondere ai fan su Instagram. Il giornalista ed autore televisivo ha pubblicato una serie di Instagram Stories dedicate a La Casa di Carta, la serie cult di Netflix attualmente arrivata a Firenze per le riprese della terza ed attesissima stagione. Le prime immagini-video, infatti, sono riprese a Piazzale Michelangelo a Firenze e si vedono chiaramente il Professore e Berlino, due dei protagonisti più amati dal pubblico. Poco dopo poi il giornalista, seguito da ben 426 mila follower, si intrattiene con il suo pubblico chiedendo “fammi una domanda”. Manco a dirlo, sono tantissimi i follower curiosi che invadono il profilo del giornalista che rivela in anteprima una serie di scoop su L’Isola dei Famosi lanciando una frecciatina a Bobo Vieri.

Isola dei Famosi 2019: non ci sarà Pablo Osvaldo

Le prime domande riguardano i concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019. A chi chiede se il calciatore de L’Isola dei Famosi 2018 sia Pablo Osvaldo, Gabriele Parpiglia risponde: “sarebbe stata una bella opzione, ma nada! Introvabile! No, non è lui”. Poi c’è chi domanda come è cambiata la sua vita da quando è diventato famoso a cui Parpiglia risponde con grande ironia: “tantissimo: non ho bisogno di lavorare, sono milionario, ho il jet privato, spesso vivo al caldo e se mi girano le palle prendo uno dei miei aerei e vado a bere un caffè a Parigi in giornata. Nel mentre però sono in treno, 2 classe verso Milano”. C’è anche chi chiede della terza stagione de La Casa di Carta, ma il giornalista è criptico: “non so niente, attendere prego”. Spazio poi allo scoop del momento, la possibile conduzione di Made In Sud affidata da Carlo Freccero a Stefano De Martino: “Ti dico la mia! Una grande idea. Carlo Freccero, non so come, ha capito l’animo simpatico/ cazzone (come il mio) di Stefano De Martino andando oltre il solo lato estetico. La trovo un’idea geniale. Sincero”.

Bobo Vieri? “Mi risulta sia un dj di successo”

Si torna poi a fare nomi sul papabile calciatore naufrago de L’Isola dei Famosi 2019. A chi domanda se sia Marco Borriello, Gabriele Parpiglia risponde: “è già all’isola. Ibiza!”. C’è chi nomina Zambrotta, ma non si tratta neppure di lui: “poteva essere, ma alla fine no” e chi arriva a fare il nome di Francesco Totti a cui il giornalista risponde: “La compra? Ma dai ma secondo voi!”. Il mistero si infittisce, i follower continuano a fare i nomi e c’è chi nomina Cassano o Bobo Vieri. Negativo per entrambi: “Antonio non si staccherebbe mai dalla famiglia per nessuna cifra al mondo. L’altro mi risulta che oggi sia un Dj di successo…”. Tra le varie domande c’è anche tempo per una domanda su Gianluca Vacchi a cui Parpiglia risponde con una bellissima foto che li ritrae abbracciati insieme: “posso non vederlo e sentirlo per mesi, ma quando ci rivediamo è così”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA