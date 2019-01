HEIDI/ Su Rai 1 il film con Bruno Ganz (oggi, 5 gennaio 2019)

NEL CAST BRUNO GANZ

Heidi sarà il film del 2015 in onda su Rai 1 in prima serata dalle ore del 21,25 di oggi, sabato 5 gennaio 2019. La pellicola, di produzione elvetico-tedesca, è stata realizzata dal regista Alain Gsponer e si ispira alla famosa bambina delle Alpi, dalle cui vicende è stato tratto un famosissimo cartone animato. Le avventure di Heidi vengono trasposte sul grande schermo con veri attori, con Anuk Steffen nella parte della protagonista Heidi e l’attore italiano Bruno Ganz, molto celebre anche a livello internazionale, nei panni del nonno della ragazzina. Completano il cast del film anche Katharina Schüttler nella parte della signorina Rottenmeier, Peter Lohmeyer nel ruolo di Sebastiano, mentre Isabelle Ottmann interpreta l’amica del cuore di Heidi, Clara Sesemann, Maxim Mehmet il padre di Clara e Hannelore Hoger la nonna di Clara. Il miglior amico di Heidi, Peter, viene interpretato da Quirin Agrippi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HEIDI, LA TRAMA DEL FILM

Heidi è una bambina che vive felice nelle Alpi Svizzere, accudita dal nonno, rude abitante delle montagne estremamente legato alla nipote, e al suo migliore amico Peter, con il quale si occupa di accudire le caprette e vive all’aria aperta. La vita di Heidi viene sconvolta dall’arrivo della zia Dete, che per migliorare l’educazione della ragazzina e farle conoscere la vita di città la porta a vivere nella grande Francoforte a casa dei Sesemann, ricchi borghesi. Heidi fa immediatamente amicizia con la figlia dei Sesemann, Clara, ragazzina molto incuriosita dai modi di campagna e dalla genuinità di Heidi. Clara purtroppo è malata ed è costretta a muoversi sulla sedia a rotelle, inoltre Heidi deve scontrarsi con i rigidi metodi educativi della signorina Rottermeier, molto severa nei confronti della scarsa disciplina di Heidi, abituata alla vita nei pascoli e non ai modi contenuti di città. Vita cittadina che non fa bene alla salute di Heidi, che ha bisogno di aria buona e soprattutto deve tornare tra i monti anche per vincere la nostalgia del nonno e di Peter. Alla fine Heidi viene accontentata, ma poco dopo il suo ritorno sui monti anche Clara arriva a farle visita. La vita all’aria aperta trasforma completamente la ragazzina, che sbalordisce Heidi, il nonno e Peter (inizialmente molto geloso dell’arrivo di Clara, che aveva distratto Heidi dall’amicizia con lui), iniziando a camminare per rincorrere una farfalla, senza l’ausilio della sedia a rotelle. Il padre di Clara, il signor Sesemann, contrario all’idea che la figlia si trattenga troppo sui monti, va a riprenderla ma resta a sua volta a bocca aperta quando vede Clara corrergli incontro per salutarlo, senza nessun bisogno della sedia a rotelle. Alla fine dunque, commosso, il signor Sesemann si persuade a far trascorrere del tempo a Clara tra i monti con Heidi, che riceverà a sua volta dalla nonna di Clara in regalo una matita e un diario, venendo incoraggiata a seguire la passione che aveva scoperto durante la sua permanenza a Francoforte, la scrittura di favole, per le quali Heidi con la sua fantasia e il suo animo puro si dimostra particolarmente portata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA