Jane Alexander / Da Elia Fongaro alla nuova casa: l’attrice si sbottona sul futuro e…

Separazione momentanea per Jane Alexander ed Elia Fongaro. I due fidanzatini si sono divisi per impegni reciproci ma presto si ritroveranno. Nulla di allarmante, dunque i fan della coppia possono stare tranquilli. La Alexander, d’altronde, è alle prese con la gestione della nuova casa. L’attrice ha trovato la sua nuova abitazione e si sta occupando dei lavori necessari. È stata lei stessa a confermarlo nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello sport, durante la quale ha anche svelato dettagli inediti della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. “Sono entrata nella Casa del Grande Fratello Vip che avevo un’idea, perché mi era stata spiegata dai miei amici che lo vedevano, per capire più o meno cosa potesse aspettarmi all’interno della Casa. – ha ammesso la Alexander – Ma nessuno ti può preparare a quello che puoi vivere lì dentro, a un’esperienza che augurerei, perché come esperienza personale è una roba fortissima.”

JANE ALEXANDER, L’AMORE E LA NUOVA CASA

Jane Alexander ammette che aver vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip l’ha cambiata e non poco. “Io sono uscita dopo due mesi molto diversa da come ero prima, mi sento molto più sicura di me, ho avuto moltissimo tempo per pensare”, ha raccontato l’attrice. E non è mancato un cenno all’amore trovato nella Casa, che porta il nome di Elia Fongaro. “Mi ha cambiato la vita personale tantissimo: ho trovato l’amore, adesso ho trovato casa, e spero di trovare anche lavoro, anche perché se avessi lavorato continuativamente non avrei fatto magari il Grande Fratello Vip. Lo fai anche per rilanciare la tua immagine” ammette e conclude l’attrice.

