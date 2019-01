Karina Cascella seno in vista sui social/ Foto sexy: haters contro l’ex opinionista di Uomini e Donne

Karina Cascella si sta godendo le vacanze in Oman con il fidanzato Max Colombo e la figlia Ginevra. Nonostante si stia rilassando, l’ex opinionista di Uomini e Donne non rinuncia al cellulare e ai social. Abituata ad avere un contatto diretto con i followers a cui risponde sempre, anche in vacanza, Karina Cascella pubblica tantissime storie e post su Instagram. Serena e innamorata, la Cascella è raggiante e i fans amano vederla con il sorriso sul volto. Tuttavia, non mancano gli haters che, nelle ultime ore, hanno approfittato di una storia per puntare nuovamente il dito contro la Cascella. Karina, infatti, sempre in perfetta forma, si è mostrata più sexy e sensuale che mai in una storia in cui appare con il seno quasi in vista. Sul proprio profilo, invece, ha pubblicato una foto scattata in spiaggia in cui, nonostante indossa il costume, il seno non passa inosservato. Più che le pose sensuali e sexy, però, della Cascella, a scatenare gli haters sono soprattutto i post pubblicitari dell’ex opinionista di Uomini e Donne che, di fronte alle critiche e alle offese, non resta in silenzio e replica a suo modo.

KARINA CASCELLA, BOTTA E RISPOSTA CON GLI HATERS

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Karina Cascella, come è solita fare, ha pubblicizzato alcuni prodotti sotto una foto in cui sorride in vacanza con la figlia Ginevra. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di un utente che ha attaccato l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi. “Ma lavorare ogni tanto?” – chiede. “Perché mai?”, è la replica stizzita e ironica della Cascella che, poi, finisce nel mirino anche di altri utenti. “Sempre a scrocco”, commenta un altro. “E di chi? Visto che lavoro?”, risponde ancora la Cascella. A difendere Karina, poi, sono stati anche altri utenti che scrivono: “Ma, infatti, a scrocco di chi che lei lavora? E anche se fosse? E’ un’eresia avere un compagno che ti paga le vacanze?”. Insomma, dopo il duro scontro con Rosa Perrotta, Karina Cascella torna a far parlare di sè.





