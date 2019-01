Le Donatella/ Foto, fuga nel Deserto con Pierluigi Gollini e Malefix/Joker: nuovo indizio sul misterioso…

Era caccia aperta a Malefix sin dai tempi del Grande Fratello Vip e ora lo è, in egual misura, anche a Joker. Questo è il nuovo appellativo che Silvia Provvedi ha usato nelle storie su Instagram per rivolgersi e parlare del suo misterioso fidanzato che è partito con lei alla volta del deserto insieme a Giulia Provvedi e al suo fidanzato Pierluigi Gollini. Questi ultimi due non sono in crisi, anzi. Si sono mostrati nelle storie direttamente dal deserto con tanto di cuori, tramonti romantici e bagni in piscina e lo stesso hanno fatto anche Silvia e il suo misterioso Malefix/Joker. Di lui ancora non si conosce poi molto ma un nuovo indizio arriva dritto dritto dal deserto dove le due coppie sono scappate per evitare occhi indiscreti dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

LA VERA IDENTITA’ DI MALEFIX/JOKER

Nei vari video postati su Instagram, le due sorelle hanno rivelato un altro indizio sul misterioso fidanzato di Silvia Provvedi e, in particolare, degli occhi blu come il mare. Non sappiamo bene se quello sia proprio il suo vero colore o ci sia stata una piccola modifica per tenere ancora nascosta la sua vera identità al mondo intero, ma quello che è certo è che i fan si sono messi già sulle tracce di un bel moretto con gli occhi blu che spesso si vede in giro con le gemelle o, almeno, negli stessi posti che le due frequentano assiduamente. Verrà presto a galla la sua identità? Al momento sembra di no visto che Silvia lo vuole proteggere e continua a farlo non solo non mostrandolo sui social ma taggando qualcuno che non esiste. Ci penserà Fabrizio Corona con il suo magazine a svelare tutto su Malefix? Questo si che sarebbe un vero e proprio scoop (con ripicca)…

