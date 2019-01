Lory Del Santo e Marco Cucolo / Video, vacanza d’amore a Sankt Moritz dopo il GF Vip: tenerezze per la coppia

Dopo l’intensa esperienza al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo ha deciso di concedersi una vacanza insieme al suo compagno Marco Cucolo. Nonostante le voci li volessero in crisi, Lory e Marco continuano invece ad essere una coppia molto legata ed affiatata. Come svela Spysee, i due hanno scelto Sankt Moritz per trascorrere le festività natalizie e di fine anno e, nelle immagini, non mancano baci e tenerezze tra i due. “Dopo l’esperienza al “Grande Fratello VIP” Lory Del Santo ha deciso di trascorrere le sue vacanze natalizie insieme al fidanzato 26enne, Marco Cucolo. – si legge sulla fonte, che poi svela i dettagli – La coppia ha trascorso qualche giorno in montagna, a Sankt Moritz, in Svizzera, tra passeggiate e pranzi ad alta quota in compagnia di amici. Marco e Lory, ormai, sono una coppia da diverso tempo. Nonostante i 34 anni di differenza, i due sembrano davvero inseparabili”.

LORY DEL SANTO RITROVA LA SERENITÀ GRAZIE A MARCO

D’altronde, le stories su Instagram di Marco Cucolo confermano che la vacanza tra le splendide montagne di Sankt Moritz continua. Non mancano scatti anche da parte di Lory Del Santo, che in montagna ha incontrato anche Stefano De Martino con il quale ha voluto immortalarsi in una foto poi subito postata. Dopo la morte del figlio Loren, Lory ha deciso di mettersi alla prova nella Casa del Grande Fratello Vip, nonostante molti la criticassero o le sconsigliassero di farlo. Oggi questa esperienza sembra però le sia servita tanto. Seppur appena accennati, i sorrisi sul volto della Del Santo non mancano. Merito, sicuramente, anche del suo compagno Marco, che mai l’ha lasciata da sola in questi mesi.





