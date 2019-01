L’ULTIMO DEI TEMPLARI/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 5 gennaio 2019)

NEL CAST NICOLAS CAGE

Sabato 5 gennaio a partire dalle ore 21.15, Italia 1 trasmetterà il film L’ultimo dei Templari. La pellicola è stata prodotta nel 2011 negli Stati Uniti ed è di un genere a metà strada tra il fantastico, l’avventura, l’azione e l’epico. La sua direzione è stata affidata a Dominic Sena, già alla guida di Fuori in 60 secondi e Codice: Swordfish. Il cast viene guidato dal protagonista principale Nicolas Cage, capace di vincere un Premio Oscar come migliore attore per Via da Las Vegas oltre ad un Golden Globe, un premio agli Screen Actors Guild Awards e due agli MTV Movie Awards. Tra gli altri suoi lavori noti, segnaliamo Stregata dalla luna, The Rock e Il ladro di orchidee. Al suo fianco hanno lavorato Ron Perlman, Claire Foy, Stephen Campbell Moore e Stephen Graham. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

L’ULTIMO DEI TEMPLARI, LA TRAMA DEL FILM

L’ultimo dei Templari è ambientato nel quattordicesimo secolo. Behman e Felson sono due crociati divenuti templari e conosciuti per aver ucciso un’elevata quantità di persone. Tuttavia, si pentono dei loro gesti per aver tolto la vita anche a donne e bambini per volontà della Chiesa e scelgono di abbandonare i propri compagni, venendo arrestati e puniti perché disertori. Il vescovo-conte della Terrasanta sceglie di affidargli una strega di nome Anna, accusata di aver provocato una grave pestilenza e di condurla in un’abbazia per consentirne il processo e la possibilità di giustiziarla. Insieme a loro, partono anche il prete Debelzaq, il cavaliere Eckhardt, il truffatore Hagamar e il chierico Kay. I primi due muoiono in circostanze alquanto strane e i quattro restanti arrivano fino all’abbazia, accorgendosi che l’epidemia di peste ha ucciso anche i monaci locali. Gli uomini cercano di fermare il male diffuso da Anna, che in realtà si rivela quale un’anima posseduta dal demonio. Quest’ultimo riesce a sfuggire ad un rito propiziatorio e il gruppo si rende conto di quanto siano tutte sue le cause della pestilenza, e non della donna che hanno portato con loro. Prima Debelzaq, e poi Behman e Felson periscono in seguito ad una cruenta battaglia contro il demonio, che a sua volta viene scacciato. Kay e Anna seppelliscono i caduti e partono custodendo la Chiave di Salomone.

