TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI CONTRO ANGELA / Uomini e donne, la dama scoppia a piangere (Trono Over)

Dopo la pausa natalizia riparte “Uomini e Donne“, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In attesa della puntata di lunedì 7 gennaio 2019 cominciano a trapelare i primi dettagli sulle registrazioni del Trono Over dove Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno nuovamente protagonisti. I due opinionisti durante le nuove puntate sono tornati più carichi che mai contro Angela, la dama accusata di cercare solo compagni economicamente in ottime condizioni. Gianni e Tina, infatti, hanno più volte sottolineato l’interesse della Dama verso corteggiatori con i soldi e questa volta per farlo Tina ha montato un video in cui mostra tutte le volte che Angela si è dichiarata interessata ad uno degli uomini presenti in studio. L’rvm, che vedremo durante le prossime puntate del dating show, è stato montato appositamente per controbattere alle ultime parole della Dama che aveva precisato di non essere interessata ai soldi dei corteggiatori.

Tina e Gianni prendono in giro Angela

Si preannunciano imperdibili le prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo le festività natalizie nuovi scontri e dibattiti saranno al centro del dating show di Canale 5. In particolare possiamo anticiparvi che Tina Cipollari e Gianni Sperti torneranno a pizzicare la Dama Angela con un filmato in cui vengono mostrate tutte le volte che la donna ha cominciato a conoscere un uomo solo dopo essersi accertata delle condizioni economiche. Un video verità, che ha però ha fatto stare male Angela che, alla fine del filmato, è scoppiata in lacrime lasciando lo studio di Uomini e Donne. La donna, infatti, non ha gradito il filmato al punto da uscire dalla studio dichiarando di non voler più partecipare al programma. Per fortuna a convincerla a rientrare è Maria De Filippi che, poco prima della fine della puntata, fa ragionare la Dama che non solo torna in studio, ma conosce anche l’uomo che aveva chiamato per conoscerla.

Angela scoppia in lacrime e Maria De Filippi…

L’intervento di Maria De Filippi è stato ancora una volta provvidenziale per riportare la serenità nello studio di Uomini e Donne. Dopo il filmato sui suoi corteggiatori, Angela è scoppiata in lacrime abbandonando lo studio. Queen Mary però è riuscita a convincere la Dama a ritornare in studio e non solo, visto che Angela ha anche conosciuto l’uomo arrivato in studio per corteggiarla. La donna, nonostante il momento no legato al filmato montato da Tina Cipollari, è decisa nel non voler procedere la conoscenza. Il motivo? L’uomo è separato e questa cosa non piace alla Dama che precisa anche di non essere interessata per la troppa differenza di età.



