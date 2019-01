Uomini e Donne / “Angela Di Iorio è la nuova Gemma”: la confessione inedita di Tina Cipollari (Trono Over)

Ormai la dama più discussa del trono Over di Uomini e Donne non è più Gemma Galgani, bensì Angela Di Iorio. È lei ad aver attirato le maggiori critiche del pubblico in studio e di quello a casa, dando l’impressione di essere interessata più alla situazione economica dei cavalieri in studio che ai loro sentimenti. A confermare la tesi è Tina Cipollari che, nel Magazine di Uomini e Donne, dice la sua in merito alla Di Iorio con parole non proprio dolci. “Ormai quando mi fermano per strada non mi chiedono più di Gemma, adesso vogliono sapere di Angela, se fa sul serio o meno. – ammette la bionda opinionista, che continua – E io rispondo, come ho già detto in studio, che per me Angela è una arrampicatrice sociale che cerca in un uomo una pensione che le possa permettere quello che con la sua non riesce a fare”.

TINA CIPOLLARI CONTRO ANGELA DI IORIO

Il pensiero di Tina Cipollari rispecchia, d’altronde, quello dei cavalieri che Angela Di Iorio ha conosciuto in questi ultimi mesi, oltre che di buona parte del pubblico che segue il trono Over di Uomini e Donne. Tina Cipollari ritiene, infatti, che la dama, nei suoi errori, non sia stata neppure tanto furba. “È alla ricerca di un uomo che le garantisca un futuro migliore, non ha mai parlato di sentimenti, compagnia o amore. – sottolinea ancora la Cipollari nel Magazine dedicato a Uomini e Donne, per poi aggiungere – Non è stata neppure intelligente nella richiesta. Si è sbilanciata al punto tale che ora mi chiedo: chi scriverà per conoscerla?” Una cosa è certa: anche nelle prossime puntate, Angela dovrà far fronte a non poche critiche!

