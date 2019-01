Uomini e Donne / Lorenzo Riccardi alle strette: Giulia non torna? Parla il tronista (Trono Classico)

Le cose si mettono davvero male per Lorenzo Riccardi. Nella nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne, il tronista ha deciso di simulare la sua scelta, scatenando una serie di conseguenze molto forti. Lorenzo ha fatto credere sia a Giulia Cavaglià che a Claudia Dionigi di essere la sua scelta ma, una volta scoperto l’inganno, la prima ha lasciato lo studio furiosa, la seconda, invece, è scoppiata in lacrime, mostrandosi molto scossa. Come svelato dal vicolodellenews, Lorenzo non è corso dietro Giulia, ma ha promesso a Claudia che si sarebbe fatto perdonare in ogni modo. Di certo, la sua posizione è adesso davvero in bilico: Giulia farà ritorno dopo l’ennesima uscita di scena o in studio per Lorenzo rimarrà soltanto Claudia? Quel che è certo, è che per molti, Lorenzo ha commesso questa volta un grandissimo errore.

LORENZO RICCARDI: “LE COSE FACILI NON MI PIACCIONO”

Il tronista, in una recente intervista al Magazine di Uomini e Donne, ha però chiarito che nulla lo avrebbe fermato. “Non so cosa faranno le mie corteggiatrici, ma per quanto mi riguarda io sarò semplicemente me stesso. – ha chiarito Lorenzo Riccardi, per poi spiegare – Ci sarà sempre una ragazza ferita e una contenta. Io non voglio bloccarmi nel vivere certi momenti per la preoccupazione che qualcuna possa restarci male. Metterei a rischio il mio percorso e non arriverei da nessuna parte”. C’è ora da capire se Lorenzo riuscirà o meno a mettere a posto le cose, anche se di mettersi in situazioni difficili non ha paura, come lui stesso ha ammesso: “Le cose facili non mi sono mai piaciute!” ha infatti confermato nel corso dell’intervista.

