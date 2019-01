Valentina Dallari: “Uomini e Donne mi ha aiutato a fare la dj”/ Sfogo su Instagram: “ma so fare il mio lavoro”

Valentina Dallari sbotta sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro chi la accusa di non essere in grado di fare la dj. A scatenare la rabbia di Valentina è stato un messaggio che la Dallari ha pubblicato sulle storie di Instagram prima di replicare duramente alle accuse che le vengono rivolte. “Ti senti davvero dj? Hai lavoricchiato un annetto grazie a Uomini e Donne. Non hai spiccato come dj, non sei eccelsa. My life, my job non lo scrive nemmeno Carl Cox. Se avessi fatto la storia della musica ok, ma siccome così non è, non pensi che possa risultare irritante? Dal canto mio ti consiglio di fare la blogger, una sorta di Ferragni. Io ti vedo in altri compi come la moda. Non perdere tempo dietro a sogni o business di altri”, è una parte del messaggio ricevuto dall’ex tronista. Furiosa per le parole lette, la Dallari si è lasciata andare ad un duro sfogo rispondendo non solo all’utente in questione, ma a tutti quelli che, di fronte ad una donna che cerca di inseguire i propri sogni, anche in un mondo prettamente maschile, viene puntualmente attaccata.

VALENTINA DALLARI: “SO FARE IL MIO LAVORO DA DJ”

Diretta e senza filtri, Valentina Dallari sbotta su Instagram sottolineando come Uomini e Donne l’abbia sicuramente aiutata a fare le prime serate, ma di saper fare il proprio lavoro e, soprattutto, di essersi impegnata molto per riuscire a concretizzare i suoi sogni. “La cosa che mi fa ridere è che quando ci sono delle donne che provano ad inseguire i propri sogni, vi lamentate che facciano tutte le blogger, che non lavorano e bla bla bla” – esordisce la Dallari che sottolinea come, contrariamente a quello che si pensi, ha sempre lavorato, non ha mai chiesto a nessuno e, soprattutto, non è fidanzata con miliardari che la mantengono. L’ex tronista, poi, torna sulla questione principale: “Mi sono impegnata per la la dj. Non ho mai detto di essere Carl Cox, non ho mai detto di essere eccelsa e, soprattutto, non ho mai nascosto il fatto che Uomini e Donne mi abbia aiutata a fare le prime serate e ad affermarmi come dj, ma ci sono delle volte in cui, alle serate, molte persone non sanno neanche che ho fatto Uomini e Donne”, sottolinea. “Penso di essere piuttosto capace a fare il mio lavoro, ma non perché lo penso io, ma perché me l’hanno detto e ho ottenuto dei risultati”. Valentina, poi, spiega di aver sofferto molto nell’ultimo anno perché a causa dei problemi di salute è stata costretta a rinunciare al suo lavoro e conclude: “chi ha scritto il messaggio è sicuramente una dj o un dj che non ha apprezzato il fatto che io fossi a una sua serata. Detto ciò, mi dispiace. Io sto qua”.

