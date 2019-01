AMADEUS/ Dopo Capodanno torna in tv per l’Epifania (Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2019)

Amadeus sarà uno dei protagonisti della Lotteria Italia 2019. Sarà infatti il suo Soliti Ignoti, in una puntata tutta speciale, a comunicare i premi di prima categoria per i biglietti venduti l’anno scorso, con la possibilità di vincere dei premi aggiuntivi che vanno dai 10 mila ai 20 mila euro. Dopo essere stato protagonista del Capodanno con L’anno che verrà, il conduttore di Rai 1 si prepara a fare la doppietta anche in occasione dell’Epifania. L’ultimo mese è stato forse il più significativo per Amadeus, visto che ha deciso di parlare di una pagina importante della sua vita grazie a un’intervista a Oggi, svelando di essere stato colpito a soli sette anni da una terribile malattia ai reni che lo ha lasciato in bilico fra la vita e la morte per ben due mesi. Nonostante le condizioni di salute in forte declino, dopo 60 giorni il futuro conduttore si è ripreso.

AMADEUS, LA SFIDA DI CAPODANNO

E oggi che quell’ombra è ormai scomparsa, non può che ricordare anche di un piccolo stop dal punto di vista della carriera, che di recente sembrava averlo fatto precipitare in un burrone. Due o tre anni di buio, per fortuna terminati quando grazie ai programmi giusti e all’affetto del pubblico è riuscito a risalire la china. Amadeus non ha mai visto crollare il proprio sorriso e si conferma come uno dei volti di punta della programmazione Rai. E non senza difficoltà per via dei colleghi di altre emittenti e della stessa rete nazionale, come dimostra la volontà di scontrarsi a colpi di ascolti con Federica Panicucci e il suo Capodanno in musica in occasione dell’ultimo dell’anno e quanto accaduto di recente con Tiberio Timperi.

PRONTO PER ORA O MAI PIÙ

L’attuale timoniere de La vita in diretta è stato infatti protagonista di una piccola gaffe che non è piaciuta molto al pubblico, a causa di una frase che ha diretto nei confronti del collega. “Mi abbiocco che è una bellezza”, ha infatti sottolineato in occasione dell’ultima puntata dell’anno del suo show, invitando il pubblico a seguire Amadeus e il suo L’anno che verrà per salutare il 2018. Silenzio stampa da parte del diretto interessato nel frattempo, mentre si prepara alla seconda edizione di Ora o mai più. Dopo il successo dell’anno scorso, il talent musicale ritornerà infatti presto in Rai e dovrà confrontarsi con un colosso degli ascolti come C’è posta per te di Maria De Filippi. Nessun timore tuttavia per Amadeus, che sembra pronto a scoprire che cosa succederà allo share.



