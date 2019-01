Ascolti TV 5 gennaio 2019/ Vince Heidi, bene Celentano sulla rete di Freccero: Renzi e Canale 5 floppano

Come sono andati gli ascolti TV di ieri, sabato 5 gennaio 2019? Ad un passo dalla conclusione delle festività natalizie, le principali reti Rai e Mediaset, hanno mandato in onda delle proposte relativamente interessanti che vi andremo a riportare a seguire. Ad avere la meglio è stato il film su Heidi mandato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La pellicola che ha raccontato il personaggio creato dalla mente di Johanna Spyri è stata visionata da 4.420.000 spettatori, registrando una share pari al 20.5%. Su Canale 5 invece, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo “Fuga da ReumaPark” ha floppato decisamente portandosi a casa 2.302.000 di spettatori con share del 10.5%. L’ammiraglia Mediaset potrà tirare un sospiro di sollievo a cominciare da sabato prossimo quando tornerà “C’è posta per te”, leader indiscusso della televisione del weekend. Lo speciale dedicato ad Adriano Celentano in onda su Rai2 invece, ha concluso con ottimi risultati: 2.907.000 spettatori (14.7%). Rai3 e il film “Prima che la notte”, ha interessato 694.000 spettatori con il 3.3% di share.

Ascolti TV sabato 5 gennaio, tutti i dati

Proseguendo con gli ascolti TV di ieri, sabato 5 gennaio 2019, vediamo cosa è accaduto su Italia 1 e Rete4. Su Italia 1 è stato trasmesso il film dal titolo “L’ultimo dei templari”. La pellicola diretta da Dominic Sena, ha interessato 1.235.000 spettatori registrando una share pari al 5.6%. Su Rete4 è andata invece in onda la pellicola dal titolo “Delitto sul lago”. Il thriller francese ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 893.000 spettatori, totalizzando una share del 4.1%. Per quanto riguarda invece le altre reti differenti da Mediaset e Rai, su La7 l’appuntamento era con la serie televisiva dal titolo “Little Murders” è stata visionata da 333.000 spettatori pari al 1.9% di share. Su TV8 è andata in onda la commedia romantica dal titolo “Due sotto un tetto” che ha conquistato 536.000 spettatori con share del 2.4%. In ultimo sul Nove il documentario dell’ex premier Matteo Renzi, “Firenze secondo me” è stato visionato da 415.000 spettatori fermandosi solo all’1.9% di share.

