Barbara d’Urso in prima serata/ Suo il mercoledì di Canale 5? Ecco di cosa potrebbe occuparsi il nuovo show

News frizzantissime per Barbara d’Urso ed i suoi prossimi impegni in prima serata. Per la nostra Carmelita Nazionale, si attende un 2019 non soltanto ricchissimo di soddisfazioni, ma anche carico di impegni e novità. Ed infatti, per portare a termine tutte le fortunate proposte della rete, Barbarella ha dovuto “rinunciare” alla parte iniziale di Domenica Live. Proprio per questo motivo infatti, la ruspante conduttrice napoletana, dalla prossima settimana tornerà in onda con il suo programma domenicale solo a partire dalle 17.30 circa, per concludere la puntata alle 18.45. Al suo posto, da questa settimana, verranno trasmesse su Canale 5 prima Beautiful, poi Una Vita per concludere con Il Segreto. Tra gli altri impegni della d’Urso, vi è anche la seconda stagione de La Dottoressa Giò, la fortunata fiction televisiva andata in onda molti anni fa su Rete4 e riproposta, in chiave moderna, su Canale 5 da domenica 13 gennaio (proprio la stessa giornata del “debutto” in versione ridotta di Domenica Live).

Barbara d’Urso, la probabile collocazione in prime time

La regina indiscussa di Canale 5, ha fatto per il nuovo anno una scorpacciata di impegni televisivi niente male. Oltre Domenica Live, Pomeriggio 5, La Dottoressa Giò e la 16esima edizione del Grande Fratello, per lei si sono aperte anche le porte della prima serata. Secondo quanto riferisce Blogo con i suoi retroscena, Barbara d’Urso dovrebbe tornare nel prime time dell’ammiraglia Mediaset al mercoledì sera, con un ruolo che non si allontana da quello che conduce e propone di solito. “Questo nuovo impegno di prime time su Canale 5 di Barbara D’Urso sarà posizionato nella prima serata del mercoledì e sarà una specie di talk show dedicato per la maggior parte ai reality di cui Canale 5 ormai è la rete di riferimento della televisione italiana – si legge su TvBlog – In questa prima serata del mercoledì si parlerà dunque di Isola dei famosi prima e di Grande fratello poi”. A questo punto quindi, il nuovo programma in prima serata di Barbara d’Urso, farà da spalla ai reality show attualmente in onda. Questo format infatti, si avvicina molto ai talk presenti nelle televisioni estere e quindi la nostra Carmelita, sta strizzando l’occhio fuori dai confini italiani. È stata una casualità l’ultimo viaggio a Cuba insieme all’amico Cristiano Malgioglio? Vedremo!

