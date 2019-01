Belen Rodriguez lascia Mediaset? / “Saltata l’Isola dei Famosi, l’argentina potrebbe cambiare rete…”

Mentre la sua vacanza in Argentina continua, in Italia si continua a parlare di Belen Rodriguez. Come è ormai ben noto, la showgirl è tornata ad essere single dopo la fine della relazione con Andrea Iannone. Gli ultimi gossip vogliono però la Rodriguez di nuovo vicina al suo ex marito Stefano De Martino. A confermarlo gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donne, che la vedono non solo abbracciata al ballerino, ma anche con la fede nuovamente al dito. Al momento, né Belen, né tantomeno Stefano hanno smentito il gossip che parla di ritorno di fiamma e, anzi, nelle ultime ore la Rodriguez è stata stranamente meno presente sui social. Ma Belen è tornata al centro del gossip anche per una notizia che riguarda il suo futuro lavorativo. Stando, infatti, a quanto svela il magazine Spy, la showgirl potrebbe lasciare Mediaset per sbarcare in Rai.

BELEN PRONTA A LASCIARE MEDIASET PER UN’ALTRA RETE?

“Il futuro della Rodriguez è un punto interrogativo non soltanto dal lato affettivo.” si legge infatti sul noto settimanale. Poi ecco altri dettagli: “C’è stata la possibilità di vederla in giuria a La Pupa e il Secchione, ma saltata la conduzione di Simona Ventura, Belen si è defilata.” Ma non è tutto, perché la Rodriguez avrebbe potuto anche ricoprire il ruolo di opinionista, al fianco di Stefano De Martino, all’Isola dei Famosi. Anche questo è però saltato perché “Non vuole lavorare con i suoi ex”. È per questo che “Non è da escludere una nuova avventura, in un programma importante, ma è top secret al momento. Oppure c’è la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre.”. E pare proprio che al momento Belen sia pronta a rischiare!

