CENERENTOLA/ Su Rai 2 il film diretto da Kenneth Branagh (oggi, 6 gennaio 2019)

Per la prima serata dell’Epifania del 2019, Rai 2 proporrà una versione tutta nuova di uno dei racconti più famosi al mondo. Si tratta di Cenerentola, film di genere fantastico ispirato all’omonima fiaba di Charles Perrault e alla pellicola d’animazione risalente addirittura al 1950. Questo titolo è stato realizzato nel 2015 negli Stati Uniti ed è stato diretto da Kenneth Branagh, che ha ricevuto ben cinque nomination ai Premi Oscar. Il ruolo della protagonista principale è stato affidato a Lily James, attrice britannica famosa anche per la serie televisiva Downton Abbey e per il film Mamma Mia! Ci risiamo. È affiancata da Richard Madden, visto nelle serie Il trono di spade e I medici, e Cate Blanchett, vincitrice di ben due Premi Oscar grazie a The Aviator e Blue Jasmine. Nel cast ci sono anche Helena Bonham Carter, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin e Sophie McShera. Ma adesso ecconel dettaglio la trama del film.

CENERENTOLA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Cenerentola vede come protagonista la gentile Ella, rimasta da sola con la sua crudele matrigna Lady Tremaine e le due sorellastre in seguito alla morte del papà. Nonostante sia odiata dalle altre tre donne che vivono sotto il suo stesso tetto e venga considerata come una serva, non si arrende. Decide di fuggire nella foresta e incontra il principe Azzurro, che però si presenta con il nome di Kit e nasconde le sue origini nobili. Quest’ultimo non conosce inizialmente il nome della ragazza e ha tutta l’intenzione di rivederla. Organizza un ballo riservato a nobili e non. La matrigna si presenta con l’obiettivo di far sposare una delle due figlie al principe, mentre Ella viene ancora una volta umiliata ed esclusa dalla festa. Neanche stavolta la fanciulla si arrende, incontra la fata madrina che le concede di recarsi al ballo nella celeberrima carrozza e le regala un paio di scarpe di cristallo e un abito tutto azzurro. Ovviamente, la magia sarebbe terminata a mezzanotte in punto. Kit riconosce Ella e balla con lei fino alla mezzanotte, quando lei è costretta a scappare e perde una scarpetta. Dopo essere stata rinchiusa in una torre dalla matrigna, Ella risulta l’unica a poter indossarla e se ne va con il suo principe. Diventeranno il re e la regina più amati dai loro sudditi per una bontà senza confini.

