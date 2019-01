COME UN URAGANO/ Su Rete 4 il film con Richard Gere e Diane Lane (oggi, 6 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE DIANE LANE

Per la prima serata di oggi, domenica 6 gennaio, su Rete 4 sarà trasmesso il film di genere drammatico e sentimentale Come un uragano, diretto da George C. Wolfe. Si tratta del riadattamento cinematografico del romanzo scritto da Nicholas Sparks dallo stesso titolo e scaturisce dalla sceneggiatura scritta da Ann Peacock e John Romano. La pellicola è stata prodotta nel 2008 da una collaborazione tra Stati Uniti e Australia e punta su un cast di tutto rispetto, guidato dalla coppia formata da Richard Gere e Diane Lane. Questi ultimi hanno già lavorato insieme in occasione di The Cotton Club e Unfaithful – L’amore infedele e formano un sodalizio di ottimo successo. Il primo ha nel suo palmares un Golden Globe e un David di Donatello, mentre la seconda ha conseguito una candidatura al Premio Oscar. Nella pellicola ci sono anche Viola Davis, Christopher Meloni, James Franco, Mae Whitman e Scott Glenn. Ma adesso, dopo questa breve presentazione del cast vediamo nel dettaglio la trama del film.

COME UN URAGANO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Come un uragano si basa sul personaggio di Adrienne Willis, madre di due figli che ha lasciato suo marito Jack dopo essere stata tradita. Dopo aver scelto di trasferirsi nella locanda di una sua amica, conosce il chirurgo plastico Paul Flanner e ne diventa molto amica. Lui le confida tutto ciò che riguarda il suo divorzio e il cattivo rapporto con suo figlio Mark, così come lei a poco a poco si apre. Nel frattempo, un uragano si scatena sulla locanda e Paul e Adrienne devono proteggersi, ma litigano a causa delle loro reciproche vicende e poi si baciano dopo essere stati quasi schiacciati da un mobile. Tra i due scoppia la passione in seguito ai festeggiamenti per la fine dell’uragano. Dopo aver trascorso alcuni giorni insieme, Paul cerca suo figlio Mark in Ecuador e promette alla donna di tornare dopo un anno per vivere il loro sogno d’amore. Purtroppo, Paul non torna perché muore a causa di una frana per cercare di salvare Mark. Adrienne entra in un periodo di profonda depressione, ma viene aiutata dalla sua amica Jean e da sua figlia Amanda in un finale strappalacrime.

