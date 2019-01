Domenica In/ Anticipazioni: Cristina D’Avena, il Mago Silvan e Lino Banfi tra gli ospiti di Mara Venier

Prosegue in “solitaria” anche questo pomeriggio, la nuova puntata di Domenica In. Il primo appuntamento del 2019, si aprirà con Mara Venier come sempre prontissima sulla rete ammiraglia di Casa Rai, a partire dalle 14 in punto. In diretta dagli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, la bionda conduttrice sarà alle prese con una serie di ospiti davvero niente male. Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni ed i temi che si tratteranno nel corso della nuova puntata con la trasmissione domenicale di Rai1. Cristina D’Avena sarà in studio cantando un medley dei suoi più grandi successi. Spazio poi per il Mago Silvan con i suoi incredibili esperimenti di magia. E ancora, il coro di bambini dell’Antoniano di Bologna insieme a Lino Banfi in un ruolo inedito, saranno protagonisti di una spensierata puntata dedicata ai bambini e le famiglie in occasione dell’Epifania.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Durante il lungo appuntamento con Domenica In, ci sarà anche ampio spazio per la musica con il ritorno di Orietta Berti, la presenza di Sal Da Vinci e Vittorio Marsiglia. Per l’approfondito angolo dedicato alle interviste, Mara Venier si confronterà con l’attrice Anna Valle e poi racconterà la storia di Luca Trapanese. I fatti dell’anno appena terminato, saranno l’argomento di discussione al centro del nuovo talk in studio con la presenza di Roberto d’Agostino, Simona Izzo e le giornaliste Azzurra Della Penna e Candida Morvillo. Nel frattempo anche oggi, Mara Venier non si sconterà con la Domenica Live di Barbara d’Urso. Ed infatti il programma capitanato dalla nostra Carmelita Nazionale, tornerà dal prossimo 13 gennaio ma collocato ad una fascia oraria che nulla avrà a che fare con la Venier. Proprio per questo motivo, il programma domenicale della rete ammiraglia di Casa Rai, dovrà vedersela con un terzetto di soap: Canale 5 aprirà le danze con Beautiful per poi proseguire con Una Vita e concludere con Il Segreto. A breve, la Venier potrebbe però scontrarsi addirittura con Simona Ventura! Ed infatti Spy ha annunciato che la SuperSimo, potrebbe riprendere le redini di Quelli che il Calcio, il suo storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai2.

