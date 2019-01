Domenica Live/ Ecco cosa andrà in onda al suo posto: Beautiful, Una Vita e Il Segreto, la programmazione

Come ben sapete, Domenica Live tornerà la prossima domenica 13 gennaio 2019, nella sua versione ridotta a partire dalle 17.30 circa. Cosa andrà in onda al posto di Barbara d’Urso? La programmazione ufficiale di Canale 5, aprirà i battenti proprio da oggi, con una tripletta che potrebbe fare molto piacere ma anche indignare parecchio. Ed infatti proprio Dagospia alcune settimane fa, aveva tracciato i contorni di una situazione abbastanza verosimile. “La promozione di Barbara D’Urso ha portato al sacrificio di Domenica Live che dal 13 gennaio andrà in onda solo per settanta minuti dalle 17.20, lasciando vuote quindi quasi tre ore e mezza di programmazione. – si legge su Dagospia – Diverse le ipotesi circolate nei giorni scorsi, quella più accreditata riguarderebbe la messa in onda del blocco soap: Beautiful, Una Vita e Il Segreto”. In poche parole, la programmazione tipica del daytime di rete, si sarebbe dovuta spostare anche alla domenica pomeriggio. Ed infatti…

Ecco cosa andrà in onda al posto di Domenica Live

L’ipotesi di Dagospia sul “terzetto” da mandare in onda al posto di Domenica Live, aveva trovato anche l’appoggio de IlFattoQuotidiano che a tal proposito aveva scritto: “Mediaset avrebbe deciso di puntare sulle soap come Il Segreto, proprio come accade nei giorni feriali. D’altronde lo stesso direttore Scheri aveva parlato di uno “standard di programmazione in linea con quello che, nel corso della settimana, assicura a Canale 5 la leadership assoluta d’ascolto”. Insomma, “poca spesa e tanta resa” sarebbe il claim dei vertici del Biscione”. Dopo i rumors è arriva l’ufficialità con gli spot mandati in onda nelle ultime ore. Ed infatti da questo pomeriggio, al posto di Domenica Live andranno in onda in serie: Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Il tutto partirà dalle 14 e terminerà alle 17.25 ripetendosi ogni domenica. Dal 13 gennaio poi, si completerà il pomeriggio di Canale 5 con Domenica Live che prenderà il via a partire dalle 17.30 circa (il consueto orario di Pomeriggio 5) e terminerà alle 18.45. Gli amanti del trash al momento, non hanno preso la novità esattamente in maniera ottimale… vedremo dalla prossima domenica, cosa organizzerà Barbara d’Urso in quella oretta e passa di trasmissione per farsi perdonare.

