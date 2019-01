Golden Globe 2019 / Vincitori e pronostici: Lady Gaga e Bradley Cooper favoriti

Tutto pronto per l’assegnazione dei Golden Globe 2019 i primi premi che vengono convenzionalmente assegnati prima degli Oscar previsti a marzo. Si tratta dei riconoscimenti stabiliti dalla Hollywood Foreign Press Association, che mette insieme i giornalisti stranieri che si occupano di spettacolo negli Stati Uniti. L’assegnazione si svolgerà al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles il prossimo 7 gennaio 2019. Per la conduzione della prestigiosa serata è stata scelta l’attrice Sandra Oh, divenuta famosa per Grey’s Anatomy e il comico Andy Samberg. Andy Samberg non è nuovo ad esperienze del genere avendo condotto i Premi Emmy 2015. Il comico è noto soprattutto per il ruolo di Jake Peralta nella serie televisiva Brooklyn Nine-Nine. Ricordiamo, infine, che il 6 dicembre sono state annunciate le nomination di questa 76sima edizione.

TUTTI GLI OCCHI PUNTATI SU “A STAR IS BORN”?

I Golden Globe premerianno varie categorie di film oltre ad attori ed attrici. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni sui possibili vincitori con il portale movieplayer che ha detto la sua su tutte le categorie in gara, il nostro focus riguarda le colonne sonore ed i film. Nella categoria per la miglior canzone originale avanti a tutti c’è Shallow, la ballata composta e interpretata da Lady Gaga in duetto con Bradley Cooper. Per la miglior colonna sonora potrebbe spuntarla potrebbe essere il veterano Marc Shaiman grazie a un film musicale quale Il ritorno di Mary Poppins. Molto combattuta l’assegnazione del miglior film d’animazione con Gli Incredibili 2 avanti a Spider-Man: Un nuovo universo. Per il Golden Globe al miglior film in lingua straniera: il regista messicano Alfonso Cuarón registrerà una valanga di voti grazie a una delle pellicole-evento del 2018, Roma. Per il miglior film drammatico se la giocano BlacKkKlansman, poliziesco con toni quasi da commedia, e il melodramma musicale A Star Is Born.

LE PREVISIONI SUI VINCITORI

Le agenzie di scommesse hanno detto la loro riguardo i papabili vincitori del dei Golden Globe Awards 2019. Andiamo a scoprire le quote per capire cosa pensano gli scommettitori. “A star is born” è la sorpresa delle nomination della 76ª edizione dei Golden Globe Awards, è nettamente favorito per il premio al Miglior film drammatico, offerto a 1,13 dai trader Snai a seguire troviamo “Se la strada potesse parlare”, a 7,00. Doppia cifra, a 14, per “Black Panther”, dedicato all’omonimo personaggio Marvel e a “BlacKkKlansman” del regista di culto Spike Lee, mentre il film dedicato a Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody” si piazza a sorpresa all’ultimo gradino a 20. Per il premio alla Miglior commedia invece è in testa a 2,00 “Green Book”. a seguire a 3,00 “La favorita” di Yorgos Lanthimos e a 3,50 “Vice – L’uomo nell’ombra”, mentre “Il ritorno di Mary Poppins” vale 15 davanti a “Crazy Rich Asians” a 25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA