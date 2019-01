Ignazio Moser, incidente per il fidanzato di Cecilia Rodriguez/ Ecco cos’è successo

Ignazio Moser è stato protagonista di un incidente. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha fatto preoccupare tutti con una prolungata assenza dai social network. L’ex gieffino è solito postare foto e video sul suo profilo di Instagram, tanto che la sua assenza prolungata aveva fatto preoccupare i suoi fan. Nel tardo pomeriggio, con una storia, ha raccontato cosa era accaduto. Abbiamo visto la sua mano fasciata con il mignolo ingessato con a commento “Il pattinaggio non è il mio forte”, clicca qui per la foto. Dall’immagine si può capire che probabilmente oltre al problema al dito il ragazzo abbia potuto riportare una piccola distorsione al polso della mano destra, visto l’ingombro della fasciatura stessa. Negli ultimi giorni l’abbiamo visto insieme a Cecilia Rodriguez e all’amico Andrea Damante in vacanza in montagna, con loro c’era anche Jeremias fratello della sua fidanzata e della stessa Belen.

Ignazio Moser, incidente per il fidanzato di Cecilia Rodriguez: come procede la loro storia?

Ignazio Moser si è reso protagonista di un piccolo incidente in montagna. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è rotto un mignolo pattinando. La storia tra i due procede a gonfie vele, non si sono infatti più lasciati da quando si erano resi protagonisti della storia dell’anno al Grande Fratello Vip 2017. La sorella di Belen Rodriguez era entrata nella casa più famosa della televisione insieme al fratello Jeremias e da fidanzata di Francesco Monte. Tra la showgirl e il figlio del noto ciclista era nata subito una bella intimità, culminata in una storia dopo che Cechu aveva lasciato in diretta tv il suo fidanzato entrato nella casa per capire proprio cosa le stesse accadendo. La storia aveva fatto parlare molto gli italiani, con alcuni che credevano si trattasse solo di finzione scenica poi prontamente smentito da quanto accaduto solo successivamente.

