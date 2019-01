ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Alvin torna come inviato in Honduras: la rivelazione di Davide Maggio

Cresce l’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show di Canale 5 e continuano a rincorrersi rumors sui possibili naufraghi e su chi sarà il nuovo inviato chiamato a rimpiazzare Stefano De Martino e Stefano Bettarini. A rimescolare tutte le carte in tavola in queste ore è stato Davide Maggio, il direttore di DavideMaggio.it che su Instagram ha risposto ad una domanda sul reality show. Ecco la domanda fatta da un follower del giornalista: “Chi sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi?”. A sorpresa Maggio ha fatto il nome di Alvin come inviato in Honduras. Naturalmente si tratta solo di un’indiscrezione seppur curiosa visto che il nome dell’ex inviato de L’Isola è stato dato per certo tra i concorrenti della quattordicesima edizione del programma. Dove sta la verità?

Daniele Bossari possibile inviato?

L’indiscrezione lanciata in queste ore da Davide Maggio su Instagram circa la partenza di Alvin non più come naufrago, ma come inviato de L’Isola dei Famosi 2019 va a scontrarsi con i rumors che davano quasi per sicura la partenza di Daniele Bossari. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip 2018, nonché opinionista della passata edizione de L’Isola, sembrava prontissimo a partire per l’Honduras nelle vesti di inviato vincendo la sfida con Walter Nudo, neo vincitore del GF VIP 3. Ma il nome di Alvin rivoluziona ancora una volta la situazione. Sul fronte opinionisti, invece, sembra essere sfumata la possibile presenza di Alba Parietti sempre più vicina ad un ritorno in Rai come conduttrice, mentre sembrerebbe certa la partecipazione di Alda D’Eusanio da #CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.

Isola dei Famosi 2019, il papabile cast

E il cast? Al momento non ci sono conferme ufficiali, anche se questi sono i papabili nomi dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019 condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Naturalmente, per dovere di informazione, precisiamo che sono solo rumors e che al momento non c’è alcuna conferma dalla produzione del programma. Ecco i nomi dei papabili vip concorrenti: Alvin, Demetra Hampton, Douglas Meyer il figlio di Brigitte Nielsen, Grecia Colmenares, Jeremias Rodriguez, Jo Squillo, Luca Vismara ex di Amici di Maria De Filippi, Marco Maddaloni, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Riccardo Fogli, Sarah Altobello, Taylor Mega e Youma Diakite.



