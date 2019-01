Jane Alexander/ Video, “Gianmarco? Non ero felice con lui!”: e sulla scelta di Elia Fongaro, dice che…

Jane Alexander ed Elia Fongaro continuano la loro storia d’amore lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello Vip. Intervistata sulle frequenze di Radio Radio, l’attrice ha immediatamente parlato della fine della relazione d’amore con Gianmarco Amicarelli: “Ho pensato tantissimo al male che stavo facendo a lui. Io sono entrata sperando di sistemare le cose con lui perché io lo amavo tanto” ha spiegato Jane. “Io sono sicura al cento per cento che le cose sarebbero andate allo stesso modo anche se non ci fosse stato Elia” ha quindi ribadito. Ed infatti l’ex modella ha capito proprio mentre era nella Casa di non provare più alcun sentimento d’amore per il suo attuale ex fidanzato. Le cose però, si sono fatte molto chiare dentro di lei, in un preciso momento. Le porte della crisi quindi, per assurdo sono state spalancate proprio da Gianmarco che, con un gesto chiaro (ma evitabile), ha fatto radicalmente vacillare il loro rapporto.

Jane Alexander: “Gianmarco? Non ero felice con lui…”

Sicuramente tutti ricorderanno la proposta di matrimonio che Gianmarco aveva fatto a Jane Alexander fuori dalle mura del Grande Fratello Vip. Proprio in quella occasione, l’attrice non aveva apprezzato il gesto del compagno, evidenziando una crisi nascente. “Le cose, nella mia testa, sono cambiate dopo la richiesta di matrimonio. La mia rabbia è salita dopo la richiesta. Questa è stato il modo peggiore per cercare di non perdermi” ha confessato lei ospite in Radio. Il motivo? “In una situazione del genere tu non mi guardi nemmeno negli occhi. È come se automaticamente io dovessi dire di sì, perché io non posso fare altro. È come mettermi con le spalle al muro e per me questa è una mancanza di rispetto”, ha confidato Jane durante il programma radiofonico “Non succederà più”. L’attrice ha poi raccontato che in questo momento si sente finalmente molto più appagata a livello sentimentale. Ed infatti, prima di Elia Fongaro, ha dichiarato senza mezzi termini di non essere stata felice. La Alexander poi, ha ribadito di non essersi assolutamente pentita della scelta fatta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA