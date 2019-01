JURASSIC WORLD/ Su Canale 5 il film con Chris Pratt (oggi, 6 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE OMAR SY

Il film Jurassic World va inonda su Canale 5 oggi, domenica 6 gennaio 2019 alle ore 21,20. Si tratta di una pellicola di fantascienza realizzata nel 2015 e diretta dal regista Colin Trevorrow. Jurassic World è il quarto capitolo della fortunata saga di Jurassic Park, ideata da Steven Spielberg e riguardante il parco a tema preistorico con veri dinosauri riportati in vita tramite la tecnica della clonazione. Il cast di Jurassic World è composto da Chris Pratt nella parte di Owen Grady, Omar Sy nel ruolo di Barry Sembene, mentre Nick Robinson è Zach Mitchell, con loro si aggiungono gli attori Judy Greer, Ty Simpkins, Andy Buckley, Bryce Dallas Howard, Irrfan Khan e Katie McGrath. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JURASSIC WORLD, LA TRAMA DEL FILM

Jurassic World riprende la storia del primo ‘Jurassic Park‘ a ventidue anni di distanza. L’incidente che aveva messo a repentaglio il sogno del professor John Hammond di realizzare un parco di divertimenti a tema preistorico è diventato realtà, col ‘Jurassic World’ che è ormai una location perfettamente funzionante e famosa in tutto il mondo, capace di riportare in auge alcune specie ormai dimenticate, tra lo stupore di tutti i visitatori. I fratelli Gray e Zach Mitchell vengono portati a visitare il parco dalla zia Claire, una delle responsabili, per trascorrere il periodo natalizio e dimenticare un po’ i guai familiari, con i genitori prossimi al divorzio. Il problema principale del Jurassic World riguarda però la misura presa per fronteggiare il calo dei visitatori, incrociare il DNA di diverse specie di dinosauri per ottenere incroci più spettacolari, ma potenzialmente molto pericolosi. In particolare, c’è il sospetto che alcune specie di velociraptor siano allevate per scopi bellici, mentre il nuovo Indominus Rex si mostra particolarmente aggressivo e difficile da domare. E proprio la fuga dell Indominus Rex, che aggredisce e divora due guardie del parco, fa scattare l’allarme di evacuazione, allarme che non viene però ascoltato da Gray e Zach, che si erano allontanati dalla zia per girare il parco in solitudine. Ne scaturirà una crisi simile a quella di vent’anni prima e solo una spettacolare battaglia tra dinosauri riuscirà a riportare la pace nel parco, con Zach e Gray che potranno alla fine ricongiungersi con i genitori, scappando dall’affascinante ma pericolosissima isola dove sorgeva Jurassic World.

© RIPRODUZIONE RISERVATA