La Principessa Charlotte identica a Lady Diana/ Foto, la figlia di William e Kate: “La gemella di sua nonna!”

La Principessa Charlotte è identica a Lady Diana. Non è la prima volta che gli appassionati della Royal Family, evidenziano delle somiglianze. Questa volta però, si sono confrontate proprio le fotografie, per dare dimostrazione di quanto siano simili nonna e nipotina. Secondo gli estimatori della corona per esempio, Harry è identico a Filippo da giovane. La secondogenita di William e Kate Middleton invece, non era mai finita nel “mirino” fino a questo momento. Secondo quanto si legge sul tabloid inglese Express, la piccola principessina assomiglierebbe moltissimo alla nonna paterna. Una foto/collage condivisa sui social inoltre, ha rivelato la somiglianza e in effetti, guardandola attentamente non possiamo che essere d’accordo con questa osservazione. Mettendo a confronto la cartolina di Natale in cui Charlotte compare accanto ai genitori ai fratelli nella dimora di Ammer Hall in Norfolk e twittata dall’account ufficiale dei reali, si percepisce come l’espressione della principessina, sia molto simile a quella di Lady Diana.

Charlotte è uguale a Lady Diana, ecco le prove

La principessina Charlotte ha lo stesso identico sorriso di Lady Diana. Ma non finisce qui. A saltare all’occhio è anche lo stesso sguardo rivolto verso il basso ma comunque fortemente vispo. Nel collage che è stato condiviso in rete le somiglianze sono molto palesi. Ed infatti molti utenti hanno commentato lo scatto affermando: “è la gemella di sua nonna.” Questa rassomiglianza ha scatenato un forte entusiasmo social: “Diana sarebbe proprio felice dei suoi figli e dei nipoti” ha scritto un altro utente. Alcuni internauti invece, sono pronti a giurare che la piccola Charlotte sia la fotocopia di sua padre William. Proprio a tal proposito però, bisogna anche menzionare la somiglianza di William con la madre, ed anche con il primogenito George. Il ricordo di Lady Diana quindi, rimane forte del cuore degli estimatori che non perdono l’occasione per ricordarla con dolci pensieri e somiglianze con i suoi parenti più cari.

Visualizza questo post su Instagram Princess Diana & Princess Charlotte 😍😍 Un post condiviso da British Royal Family (@uk.royalfamily) in data: Dic 30, 2018 at 9:45 PST





