LA SOFFIATRICE DI VETRO/ Su Rai 3 il film dal romanzo di Petra Durst-Benning (oggi, 6 gennaio 2019)

IL FILM TRATTO DAL ROMANZO DI PETRA DURST-BENNING

Per la prima serata dell’Epifania, il canale Rai 3 trasmetterà in prima serata il film La soffiatrice di vetro, adattamento dell’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning divenuto un vero e proprio best seller. Il titolo cinematografico è stato prodotto tra Germania e Repubblica Ceca nel 2016 ed è di genere drammatico, con la regia di Christiane Baltasar. Il cast viene guidato dall’attrice tedesca Luise Heyer, molto apprezzata in patria e non solo grazie ai suoi ruoli nelle pellicole Westwind, Tough Love e The Most Beautiful Couple, tutti poco conosciuti in Italia. Con lei è presente l’attrice Maria Ehrich. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

LA SOFFIATRICE DI VETRO, LA TRAMA DEL FILM

La soffiatrice di vetro è ambientato in Germania, in un tipico scenario della parte finale dell’Ottocento. Gli abitanti del villaggio immaginario di Lauscha riescono ad andare avanti grazie alla loro capacità di soffiare il vetro in maniera sapiente e produttiva. Tra questi, c’è anche la giovanissima Marie, figlia di Joost, uno dei più apprezzati in questa particolare arte. In un lavoro destinato prettamente ad un pubblico di genere maschile, lei sarà la prima donna in assoluta a riuscire ad imporsi. Lavora in collaborazione con sua sorella Johanna e viene aiutata da Wilhem Heimer e da suo figlio Thomas, affinando una tecnica che le garantisce grandi successi. Nonostante all’inizio tale professione venisse considerata vietata per una donna, Marie non ha alcuna intenzione di demordere e riesce a farsi conoscere persino in America. Tutto ciò combattendo contro pregiudizi e preconcetti, con la chance di diventare un’autentica eccellenza del suo ambito specifico.

