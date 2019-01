LA SPOSA CADAVERE/ Su Italia 1 il film d’animazione di Tim Burton (oggi, 6 gennaio 2019)

ALLA REGIA ANCHE MIKE JOHNSON

La sposa cadavere è il film d’animazione che viene trasmesso nel pomeriggio di domenica 6 gennaio su Italia 1 alle ore 16.40. Una pellicola realizzata nel 2005 e diretta dai registi Tim Burton e Mike Johnson. I doppiatori italiani del film sono Fabio Boccanera nel ruolo di Victor Van Dort mentre Claudia Razzi presta la voce alla protagonista Emily, ovvero la sposa cadavere. Oltre a loro, del cast dei doppiatori fanno parte Valerio Ruggeri, Sergio Di Stefano, Renato Cortesi, Francesca Fiorentini, Lorenza Biella, Norman Mozzato ed Aurora Cancian. Ma adesso vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA SPOSA CADAVERE, LA TRAMA DEL FILM D’ANIMAZIONE

La sposa cadavere racconta la storia del giovane Victor, che viene spinto dalla famiglia a sposare la nobile Victoria Everglot. Si tratta di un matrimonio combinato che possa permettere di unire i patrimoni delle due famiglie, evitando il tracollo soprattutto per gli Everglot che sono in grave difficoltà. Le famiglie acconsentono a far conoscere almeno i due giovani promessi sposi prima di iniziare i preparativi per il matrimonio, e sorprendentemente tra Victor e Victoria scatta il colpo di fulmine, con i due che si innamorano e si dimostrano dunque ben felici di convolare a nozze. Una situazione che sembra in discesa, ma si complica quando Victor si dimostra inadatto alla cerimonia nuziale, troppo emozionato e capace di combinare ogni tipo di pasticcio e disastro durante le prove. Le nozze vengono dunque rimandate, in attesa che Victor riesca ad imparare i voti nuziali e risolvere dunque il suo imbarazzo. Victor inizia a provare nel bosco e riesce finalmente a pronunciare i suoi voti, infilando a mo’ di prova l’anello al ramo di un albero. Che prende improvvisamente vita, trascinando Victor nel regno dei morti. Dietro le spoglie dell’albero si nascondeva infatti Emily, una giovane sposa che era stata ingannata dal suo compagno, che l’aveva derubata e uccisa lasciandola vestita da sposa nel bosco. Per essere liberata dal limbo in cui si era ritrovata, Emily doveva ricevere i voti nuziali e l’anello da qualcuno, e Victor si ritrova dunque legato a lei. Emily si renderà però conto di quanto Victor ami Victoria e alla fine, dopo molte peripezie per tutti, lo lascerà libero, riuscendo però anche a vendicarsi del suo aguzzino, che l’aveva resa la sposa cadavere, in attesa di qualcuno che la risvegliasse dal mondo dei morti.

