Lino Banfi/ Dopo l’addio a nonno Libero, la fiction con Al Bano “litigheremo continuamente” (Domenica in)

Lino Banfi oggi pomeriggio raggiungerà il salotto di Domenica In per una puntata tutta dedicata all’epifania. Ospite di Mara Venier, l’attore si racconterà nel corso di un’intervista, dove ripercorrerà lo straordinario rapporto che lo lega alla conduttrice. A unire la Venier e Banfi è infatti un’amicizia di vecchia data e tra i due, come confermano alcuni post condivisi sui rispettivi profili social, il legame è ancora oggi più vivo che mai. Nei mesi scorsi, inoltre, la bionda conduttrice ha lasciato un messaggio su Instagram in occasione del compleanno dell’attore pugliese, che nel ristorante di famiglia, in compagnia dei suoi figli Walter e Rosanna, di sua moglie Lucia Zagaria e dei suoi migliori amici, ha spento ben ottantadue candeline; tuttavia le sue parole sono state fraintese da un gruppo di followers, allarmati dal tono utilizzato dalla Venier per ribadire i suoi auguri sui social: “Ieri al compleanno del mio adorato Lillino… forza Lino ti voglio bene”, si legge infatti sul suo profilo ufficiale della conduttrice.

LINO BANFI, ADDIO A NONNO LIBERO, MA NON ALLA TV!

La notizia è nell’aria ormai da tempo: Lino Banfi, a dispetto del successo degli anni passati, non vestirà nuovamente i panni di nonno Libero. Nonostante gli appelli degli ultimi mesi, ad oggi non vi è alcuna conferma sulla realizzazione di un nuovo capitolo di Un medico in famiglia e i fan dei Martini si sono ormai rassegnati alla triste realtà. L’attore, però, non ha intenzione di restare con le mani in mano e nei prossimi mesi tornerà in tv con una fiction che lo vedrà recitare al fianco di Al Bano Carrisi. Ma cosa dobbiamo aspettarci da due pugliesi doc come loro? A rispondere a questa domanda è stato proprio l’attore, che così come rivela Gossipetv.it ha confermato che la nuova serie porterà sul piccolo schermo due “personaggi che litigano continuamente, ma che si vogliono bene e si stimano, perché hanno a cuore i prodotti pugliesi”.

SUL SET CON AL BANO CARRISI

Nessun dettaglio aggiuntivo sulla nuova fiction che nei prossimi mesi vedrà Lino Banfi recitare nella sua Puglia al fianco di Al Bano Carrisi. Per il momento, infatti, anche l’attore ha poche informazioni a disposizione, ma tutto quello che sa è che “sarà un inno alla nostra terrà d’origine, un modo per promuoverla con tutte le sue bellezze naturalistiche”. Qualche dettaglio in più, però, è atteso nei prossimi gironi, dal momento che l’attore qualche settimana fa ha annunciato che avrebbe ricevuto il copione entro il Natale del 2018. Per i ruoli che li vedranno al centro della nuova fiction prodotta da Pubblispei, i due attori protagonisti a sentirsi con una certa frequenza: non è la prima volta, infatti, che condividono lo stesso set. I fan più attenti di Un medico in famiglia ricorderanno infatti il cameo realizzato da Al Bano Carrisi, che nell’ottava stagione della fiction ha partecipato in veste di guest star.



