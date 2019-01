Marco Baldini, Francesca Fialdini e la fake news sui Bitcoin/ “Milionari grazie a un sito? È una truffa!”

Marco Baldini, Francesca Fialdini e la fake news di Bitcoin. Tutto è cominciato da un articolo pubblicato su un portale, nel quale il conduttore radiofonico consiglierebbe di provare a fare soldi rapidamente e senza competenze in materia finanziaria. Inoltre, spiega che serve un investimento iniziale di almeno 250 euro e una piattaforma di trading per i Bitcoin. La fake news prosegue tirando in ballo anche Francesca Fialdini, nota conduttrice de La Vita in Diretta. «Per dimostrare la potenza della piattaforma, Marco ha convinto Francesca Fialdini a depositare €250 in diretta TV». Si spiega infatti che in soli tre minuti la Fialdini abbia quasi raddoppiato il suo investimento. Tutto è ovviamente falso: l’intento della pagina è pubblicizzare la piattaforma di trading. Non solo si tratta di una fake news, ma anche di una truffa che coinvolge persone a loro insaputa, anche il conduttore della scorsa stagione di Unomattina, Franco Di Mare. A lanciare l’allarme è Marco Baldini, che ha anche sporto denuncia alla polizia postale. Tra l’altro la fake news ha scatenato un’ondata di critiche nei suoi riguardi.

MARCO BALDINI, FRANCESCA FIALDINI E LA FAKE NEWS SUI BITCOIN

Al momento non è stato preso alcun provvedimento al riguardo, scrive Il Messaggero. Il post in questione peraltro continua a comparire sulle bacheche social. «Marco Baldini da fallito a Milionario», questo il titolo del post sponsorizzato su Facebook. Vengono citate le difficoltà economiche del conduttore radiofonico, quelle sì sono vere, e di come abbia superato il momento difficile grazie ai Bitcoin con cui avrebbe guadagnato 2,3 milioni di euro. Ma è tutto falso, e così per Francesca Fialdini e Franco Di Mare. «La rete è piena di post che raccontano che sono diventato milionario grazie ai Bitcoin. Voglio per l’ennesima volta smentire la notizia. Probabilmente si tratta di una truffa, non abboccate», ha scritto sui social Marco Baldini senza allegare la denuncia perché «sono stato scoraggiato a fare questo dagli inquirenti (si vede che non si può) ma sono ben disposto a mostrarla personalmente a chi dubita della mia sincerità». Infine, invita tutti a diffondere il post visto quanto questa vicenda lo sta danneggiando.





