MARS ATTACKS!/ Su Italia 1 il film con Jack Nicholson (oggi, 6 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE GLENN CLOSE

Il film Mars Attacks è uno dei capolavori del regista Tim Burton, con un cast ricchissimo di star di Hollywood, e va in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 gennaio 2019, alle ore 14.50. Jack Nicholson interpreta il presidente James Dale, Sylvia Sidney ha la parte di Florence Norris, Jack Black è Billy Glenn Norris mentre Glenn Close ha il ruolo di Marsha Dale. Tra gli altri attori presenti nel cast citiamo Annette Bening, il celebre cantante Tom Jones che interpreta é stesso, Sarah Jessica Parker, Jim Brown e Pam Grier che interpretano Byron e Louise Williams, Joe Don Baker, Natalie Portman, Rod Steiger, Paul Winfield, Pierce Brosnan e Michael J. Fox. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

MARS ATTACKS!, LA TRAMA DEL FILM

Mars Attacks! racconta la storia di un’invasione aliena, con migliaia di navicelle marziane che si stagliano sul cielo degli Stati Uniti. Il Presidente cerca un approccio pacifico con gli invasori che si presentano con un messaggio di tolleranza, ma il volo di una colomba scatena la loro aggressività. Ben preso il pianeta Terra si convince delle intenzioni bellicose degli invasori venuti dallo spazio, con il Presidente Dale che prova un secondo approccio per negoziare, parlando di un possibile ‘fraintendimento culturale’ per ciò che avrebbe potuto simboleggiare la colomba nella cultura marziana. Nel frattempo, le storie di diversi personaggi si intrecciano, cercando di fuggire dalla furia dei marziani o di trarre profitto dal caos scaturito dall’invasione. Alla fine anche il presidente Dale si convince della natura assolutamente infida e minacciosa dei marziani, ma lui stesso finirà ucciso dopo aver cercato un ultimo tentativo di mediazione e di alleanza. La Terra prova a rispondere ai marziani con una bomba nucleare, ma l’attacco viene respinto. Proprio quando sembra non ci sia più nulla da fare, gli abitanti della Terra scoprono che i marziani non possono sopportare le frequenze di musica country delle canzoni classiche del genere. Utilizzando a tutto volume ‘Indian Love Call’ di Slim Whitman, la Terra riesce a sconfiggere i marziani, che udendo la musica vedono la loro testa esplodere. Alla fine la popolazione si riunisce presso il Campidoglio di Washington consegnando onorificenze a coloro che hanno sconfitto gli alieni, la cui invasione ha spazzato via la classe dirigente debole e corrotta, aprendo la strada a una nuova era di pace e prosperità.

