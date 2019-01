Mogol/ “Mentre mi operavano ho sentito i medici dire: la malattia è troppo diffusa” (La mia passione)

Mogol, all’anagrafe Giulio Rapetti, ha da poco festeggiato i suoi primi sessant’anni di carriera. Ospite questa sera de La mia passione, programma in onda su Rai 3 ideato e condotto da Marco Marra, il noto paroliere si racconta alla luce dei suoi più grandi successi, reduce da una storia tutta in ascesa che ha reso i suoi testi fra i più amati della storia musicale italiana. Figlio di un impiegato della casa discografica Ricordi, nel corso degli anni si è distinto grazie alla sua attività di compositore di testi – così come ama definirsi – e nell’arco della sua carriera ha firmato brani portati al successo da artisti come Mina, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Mango e Gianni Bella. La sua carriera è però indelebilmente legata a Lucio Battisti per il quale ha creato numerosi e indimenticabili pensieri in musica, che ancora oggi sono tra i brani più amati di sempre.

MOGOL, L’OPERAZIONE A MAGGIO: “HO AFFRONTATO MIA MOGLIE CON IL SORRISO”

Mogol ha recentemente aperto le porte della sua casa a TG2000 per parlare della sua malattia e dell’operazione subita qualche tempo fa. Nell’intervista, il paroliere ha rivelato di aver ascoltato le parole che i medici si scambiavano nel bel mezzo del suo intervento e di aver capito da ciò che dicevano che per lui, purtroppo, non ci sono speranze. “Ho ottantadue anni e ho dovuto subire maggio un’operazione molto importante”, ha ricordato il compositore, “ho sentito che c’erano questi sei medici chirurghi che dicevano ‘purtroppo non possiamo fare la coronarografia perché gli stent non bastano e perché la malattia è troppo diffusa”. Tuttavia, ha capito che non era il caso di perdersi d’animo e in quel momento ha deciso che avrebbe affrontato ogni cosa con equilibrio: “quando sono uscito ho affrontato mia moglie con il sorriso – ha ricordato il paroliere – e lei era tutta contenta; poi le ho detto la verità e si è messa a piangere, però l’ho consolata: ho affrontato tutto questo con serenità”.

“PREGO TUTTI I GIORNI”

La Malattia ha aiutato Mogol ad affrontare una nuova fase della sua esistenza che definisce come “il fronte della vita”: una fase propria dei neonati, che si affacciano per la prima volta sul mondo, e delle persone anziane, che si preparano ad “affrontare le frontiere”. Secondo il paroliere, però, è importante “accettare tutto con serenità”, dal momento che “l’accettazione vale di più di una preghiera”. Oggi, conferma inoltre il noto compositore, nonché Presidente del Consiglio di gestione della SIAE, non dimentica mai di pregare, perché solo con la preghiera “dimostriamo al signore che siamo con lui e lo accettiamo, accettiamo il nostro destino”. È infatti importante imparare a fidarsi della logica divina: “Siamo stati assistiti nel momento della nascita, abbiamo trovato una mamma, un papà, chi ci abbracciava, chi ci ha nutrito, perché dobbiamo pensare che il signore ci abbandoni nel momento della morte?”.



