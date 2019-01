NADIA TOFFA/ “Ma quando muori?”, la replica: “mi spiace per te, hai bisogno di aiuto davvero”

Nadia Toffa ancora una volta ha dovuto difendersi dagli haters. Nella giornata dell’Epifania, che tutte le feste si porta via, la giornalista e conduttrice de Le Iene Show ha risposto al commento, assolutamente fuori luogo, di un utente che le ha scritto “ma quando caz*o crepi?”. La Toffa ha replicato scrivendo: “Vuoi decidere tu? Fammi poi sapere Grazie cara e buona giornata”. Poi l’utente, forse resosi conto della gravità delle sue parole, ha pensato bene di cancellare il tutto inconsapevole della dura legge del web. La conduttrice, infatti, ha postato un nuovo post in cui ha scritto: “Ha cancellato il tweet ma esistono gli screenshot. Mi spiace per te. Hai bisogno di aiuto davvero. Mi preoccupi” postando anche il commento del suo hater.

Nadia Toffa preoccupata per…

In questi giorni Nadia Toffa ha continuato a pubblicare foto e post sui profili social condividendo non solo alcuni momenti della sua lotta contro il cancro, ma anche le preoccupazioni per il maltempo che ha colpito il nostro Paese. La Iena, infatti, ha scritto un lungo post dedicato alle condizioni climatico con tanto di riflessione su come l’intervento dell’uomo stia cambiando il mondo in cui viviamo: “Buongiorno a tutti ! Che paura questi cambiamenti climatici: Ora sta nevicando nel sud Italia e il Novembre di quest’anno è stato il più caldo di sempre con temperature fino a 18 gradi. Ma vogliamo intervenire? Stiamo rovinando il mondo e il futuro dei nostri figli. Basta!” In realtà questo commento è passato quasi del tutto inosservato visto che sui social la Toffa è oramai presa di mira per quanto concerne la sua malattia. Sin dall’inizio della sua battaglia contro il cancro, la Iena ha voluto condividere con i suoi fan alcuni delicati momenti. Una scelta in parte condivisa dal suo pubblico.

Attaccata sui social per la sua malattia: “hai rotto”

Nadia Toffa nel giorno della Vigilia di Natale ha pubblicato una foto che la ritraeva all’Ospedale San Raffaele di Milano per un ciclo di chemioterapia. Come accade oramai da diverso tempo lo scatto ha diviso il pubblico: da un lato messaggi di stima, forte e coraggio, dall’altro i soliti haters che l’hanno accusata di voler “pubblicizzare” in qualche modo questa sua malattia. In questi giorni la situazione è sfuggita di mano ad un utente che ha scritto: “Un abbraccio a tutti i malati oncologici che non possono mostrarsi sui social e vivono con riservatezza le loro sofferenze”. La Toffa, dinanzi all’ennesimo messaggio, ha voluto rispondere scrivendo: “Tutti hanno i social chi fa tv e chi no, ma hai bevuto?”. L’utente non si è tirato indietro dal rispondere: “Sono astemio, un abbraccio”, ma la Toffa ha replicato ancora così: “Bene allora sappi che i social li hanno tutti”. Il culmine della situazione è arrivato con il commento di un utente anonimo: “Hai rotto il ca**o. Molte persone muoiono ogni giorno, cos’hai tu di diverso? Tienitela per te questa storia, che hai rotto”. Con garbo ed eleganza la Toffa ha risposto a tono al folle: “Spero che tu non sia un genitore“, ha scritto la Iena. “E’ questo il rispetto per chi soffre? Che paura, scusami se ho il cancro”.



