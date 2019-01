Orietta Berti/ Video, pronta a tornare in sella con “Ora o mai più” (Domenica In)

Orietta Berti, ospite di Domenica In, si prepara ad affrontare un 2019 pieno di sorprese televisive. Dopo aver salutato l’anno vecchio in sua compagnia, grazie alla partecipazione al programma di Mara Venier, lo storico Usignolo di Cavriago farà il suo ritorno a su Rai Uno questo pomeriggio, 6 gennaio 2019, per una puntata speciale dello show. Rivestirà i panni di ospite musicale e sarà la sua voce a risuonare nell’aria dello studio romano. E non solo, perché la Berti si prepara a ritornare in veste di giudice anche a Ora o mai più, il talent musicale della Rai che l’anno scorso ha debuttato sotto la guida di Amadeus. Per la cantante non è stato un viaggio semplice, visto che si è unita ad una Valeria Rossi che non è riuscita ad ottenere la vittoria contro gli altri sfidanti. Chi sarà invece il suo allievo di quest’anno? Lo scopriremo di certo entro breve, mentre sappiamo già che ritroverà alcuni dei giudici incontrati già nella prima stagione, come Red Canzian e Marcella Bella. Si prevedono scintille, visto che l’anno scorso la Berti ha avuto da ridire proprio su quest’ultima, per via della sua lingua tagliente e per i tanti scontri sfiorati nello show. Ci sarà occasione per una riappacificazione, oppure la Berti deciderà di non sfoggiare il suo storico sorriso per lasciare spazio alle polemiche?

Orietta Berti, Domenica In: la morte del padre

Non è trascorso molto tempo da quando Orietta Berti ha parlato a Domenica In del dramma vissuto a causa della scomparsa prematura del padre. Oggi presente come ospite musicale, la settimana scorsa è stata invece intervistata da Mara Venier nello stesso studio ed ha parlato del trauma che continua a tenerla sveglia durante la notte. Sono trascorsi tanti anni da quel giorno, ma sembra che la scomparsa del genitore l’abbia colpita in modo fin troppo duro. La Berti è stata inoltre protagonista di un duetto speciale proprio al fianco della padrona di casa Mara Venier, sulle note del suo immortale successo Finchè la barca va. Vestite completamente di rosso con una tunica da corista, i due volti storici della televisione e musica italiana si sono lanciate in un’esibizione particolarmente sorridente e gradita al pubblico da casa. “Ti ho rovinato questa canzone”, ha concluso la conduttrice in modo ironico, anche per sottolineare come il singolo, pubblicato negli anni ’70 in coppia con L’ultimo di dicembre, festeggi 49 anni dal suo primo debutto nel panorama musicale italiano.

Clicca qui per rivedere il duetto di Orietta Berti e Mara Venier a Domenica In.



