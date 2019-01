Oroscopo Paolo Fox 2019, Epifania/ Acquario innamorato, gli altri segni? (Previsioni di oggi 6 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 6 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per il giorno dell’Epifania, oggi 6 gennaio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele dove ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Ecco cosa ha raccontato segno per segno. L’Acquario ha una domenica che invita all’amore. Adesso sta meglio, certo la giornata è pesante ma gennaio ha un bel cielo per relazioni e incontri. A livello lavorativo ci sono energie in più e questo aiuterà tanto chi ha spesso molto per un ufficio o per un ammodernamento di casa. Chi ha una proprietà oggi potrà pensare ad una vendita. I Pesci hanno una bella domenica, l’Epifania riporta delle belle emozioni. C’è bisogno di punti di riferimento stabili perché negli ultimi due mesi i riferimenti sono saltati. La giornata porta un po’ di agitazione e come succede a segni come i Gemelli e Vergine ci sarà l’idea che un amore va analizzato nel dettaglio. Qualche coppia dovrà fermarsi per pensare se si sono verificati errori. L’importante è avere una fiducia reciproca e cercare di evitare delle discussioni con persone che possono portare a complicare diverse situazioni anche quotidiane. Ora è il momento di vivere tutto con tranquillità. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ARIETE GIORNATA PESANTE, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni che si possono considerare flop per la giornata di oggi seguendo ovviamente l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova a vivere una giornata molto pesante che può creare delle difficoltà non facili. Molti buoni propositi potrebbero essere portati a segno entro la fine del mese, anche se al momento non è proprio così facile gestire le situazioni. Per il Toro ha vissuto un autunno difficile e non è semplice tirare via tutte le complicazioni che si sono vissute in questo periodo. Potrebbe nascere anche un sentimento, ma per farlo bisogna allontanare del tutto le sensazioni negative che si sono accumulate in questo periodo. La Bilancia è in crisi e non gestisce più determinate situazioni, forse è il caso di prendere la strada migliore per gestire tutto con tranquillità senza farsi prendere dai sentimenti eccessivamente negativi. Liberati dai problemi arriveranno le soddisfazioni.

VERGINE LUNA FAVOREVOLE, SEGNI AL TOP

Soffermiamoci sui segni al top seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 gennaio 2019. Lo Scorpione è decisamente motivato, pronte a raggiungere una crescita molto importante. Serve però determinazione e forza per riuscire a vivere con ottimismo quello che è il futuro. La Vergine si trova sul tracciato una Luna favorevole che può regalare ottime sensazioni. Nonostante questo si deve in un certo senso essere parsimoniosi, cercando di evitare le cose che possono creare più preoccupazione. Ora è il momento di trovare una svolta per essere certi di riuscire ad ottenere delle risposte già nelle prossime ore. Il Leone ha grande voglia di incontrare nuove persone che possono essere favorevoli a crescere sotto diversi punti di vista. Da domani inizierà Venere un bel transito nel segno dando una scossa anche dal punto di vista dei sentimenti, ci si può innamorare. Questa andrà a unirsi ad altri segni molto positivi come per esempio Mercurio e Giove che stanno regalando soddisfazioni non da poco.



