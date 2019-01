PAOLO FOX, OROSCOPO 2019/ Pronto con le sue previsioni e… (Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia)

Non c’è Oroscopo che tenga senza Paolo Fox e le sue personali previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. Il celebre astrologo ha già svelato da un mese il contenuto del suo nuovo libro, regalando alcune notizie a tutti gli appassionati delle stelle. Ritornerà per approfondire l’argomento anche ai Soliti Ignoti oggi, 6 gennaio 2019, per una puntata speciale per la Lotteria Italia, con l’estrazione di nuovi premi per alcuni dei fortunati possessori dei biglietti del concorso. Un’occasione in più anche per conoscere la famosa classifica di Paolo Fox e quanto accadrà ai segni dello Zodiaco nel nuovo anno. Non si tratta della prima volta che l’astrologo è ospite di Amadeus per un’occasione di questa portata, dato che i due si sono uniti per diversi anni grazie a Mezzogiorno in famiglia e In bocca al lupo!, il programma che ha visto Amadeus al timone per una singola edizione e Fox alla guida dell’Oroscopo quotidiano.

PAOLO FOX, L’OROSCOPO 2019 E LA POLEMICA DI MARCO PESATORI

Non solo stelle per il 2019 di Paolo Fox, al centro di una polemica promossa dall’astrologo Marco Pesatori. Secondo quest’ultimo, autore tra l’altro di diversi romanzi, il collega dovrebbe precisare “che le cose che dice non sono vere”. Duro attacco tramite le pagine di Libero, che ha intervistato Pesatori di recente e gli ha dato modo di esprimere la sua idea in termini di vera Astrologia e dell’Oroscopo per i 12 segni. Al centro del bersaglio del ricercatore non c’è solo Fox, che definisce il novello Pippo Baudo delle stelle, ma anche tutti gli astrologi conosciuti a livello televisivo e non solo, come Branko e Simon & The Stars. Secondo Pesatori, ognuno dei professionisti più ricercati e amati dal pubblico dovrebbe sempre specificare che le previsioni non sono paragonabili a delle sentenze e che il destino rimane sempre nelle mani dell’essere umano. “Fare un’astrologia solo solare ha dei limiti grandissimi”, aggiunge Pesatori ricordando fra le altre cose come in realtà le donne vengono influenzate molto da Luna e Venere, da tenere in forte considerazione quando si parla di previsioni. Per ora nessuna risposta da parte di Paolo Fox, che nel frattempo si limita a ricordare a tutti i suoi ammiratori di verificare sempre quanto dice nei suoi Oroscopi quotidiani e annuali e di non credere a prescindere alle sue previsioni, ma di farne trampolino di lancio per una conoscenza più approfondita e diretta.

