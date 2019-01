ROBERTO D’AGOSTINO/ Attacca Chiara Ferragni e Fedez: “Leone un bambino progettato su Instagram”

Roberto D’Agostino è tornato in tv e naturalmente le sue esternazioni non passano mai inosservato. Dopo aver etichettato Barbara D’Urso come una milf durante l’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, questa volta il giornalista ha cambiato rete televisiva, ma è tornato a far discutere parlando della coppia dell’anno: i Ferragnez. Ospite della puntata speciale dell’Epifania di “Domenica In”, il salotto condotto da Mara Venier, il giornalista si è sottoposto ad una serie di domande e al gioco “dolcetto o carbone”. Parlando di Chiara Ferragni e Fedez, eletta la coppia dell’anno, il giornalista senza tanti giri di parole ha detto: “Leone mi sembra un bambino progettato su Instagram. Pensavano a fare post già quando era nel pancione. Pubblicano ogni cosa che fa questo bambino, onestamente mi dispiace. Per loro solo carbone”.

Roberto D’Agostino: carbone per i Ferragnez

Solo carbone per i Ferragnez! Secondo il direttore di Dagospia, ospite di Domenica In da Mara Venier, la coppia ha sovraesposto sui social il piccolo Leone. Del resto non è una novità che Chiara Ferragni e Fedez hanno letteralmente condiviso ogni momento della nascita del piccolo Leone con i milioni di followers. Proprio alcuni giorni fa, in occasione del Capodanno, Chiara Ferragni ha pubblicato un video su Instagram in cui vedeva il piccolo Leone appena nato tra le mani dei medici. “Uno dei momenti più belli della mia vita” ha scritto la fashion blogger su Instagram, che è stata sommersa dai likes e commenti. Non solo positivi, visto che alcuni follower non hanno condiviso la scelta di pubblicare un momento così intimo e privato.

Non solo commenti positivi per i Ferragnez

Tra i vari commenti ad attirare l’attenzione è stato quello di Clarissa Marchese, ex Miss Italia, che ha commentato: “Bello condividere le gioie con chi ogni giorno ci segue con tanto affetto…ma credo nell’intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli…avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso è la sua dolcezza è bello, ma tenetevi qualcosa per voi raga”. Poco dopo Fedez ha risposto con ironia al commento della ex tronista di “Uomini e Donne”: “Libero arbitro. Ma in fondo hai ragione, faremo una bella esterna per prendere una boccata d’aria fresca”. Non finisce qui, visto che pochi giorni fa la Ferragni ha fatto discutere anche una foto pubblicata su Instagram in cui è apparsa come una santa. Una foto che, manco a dirlo, ha generato l’ennesima polemica! Purché se ne parli verrebbe da dire…!



