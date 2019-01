Sal Da Vinci/ Video, a Pino Daniele: “Resterai per sempre quel ricordo di quell’amore…” (Domenica In)

Sal Da Vinci sarà protagonista di Domenica In, oggi 6 gennaio 2018, tra gli ospiti dello studio di Mara Venier. Il Natale si è concluso con Sal Da Vinci ed uno dei suoi grandi concerti, che hanno contribuito a rendere più musicale la grande festa, attesa sia dai grandi che dai più piccoli. E si continua sulla scia della sua voce anche nel nuovo anno, grazie a diversi appuntamenti dal vivo e non solo. Continua intanto il concerto Sinfonie in Sal Maggiore, Christmas Edition come sottolinea sui social il cantante, di ritorno al Teatro Cilea con la sua voce e musica. Nei giorni scorsi, il cantante ha annunciato inoltre il debutto nei digital store del singolo Nanà, scritto con Maurizio Fabrizio e Renato Zero, ma interpretato al fianco di Franco Ricciardi e Andrea Sannino e con una featurette dei Neri per Caso. “Sarebbe una bella idea vedere il trio a Sanremo”, commenta un’ammiratrice applaudendo alla canzone appena ascoltata. Tanti infatti credono che i tre artisti avrebbero potuto proporre il brano per partecipare alla kermesse dell’Ariston, come si può leggere grazie ai commenti su Instagram. Clicca qui per vedere la foto di Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci, Domenica In: tra i protagonisti del Capodanno 2019

Sal Da Vinci è stato uno dei protagonisti del Capodanno appena concluso e continua ad essere uno degli artisti in primo piano in questo gennaio 2019 ancora da scoprire. Lo dimostra la presenza del cantante al concertone napoletano, per uno spettacolo promosso a partire dalla mezzanotte. Il tutto grazie ai suoi più grandi successi. “Resterai per sempre quel ricordo di quell’amore e di quella musica”, ha scritto Da Vinci in questi giorni sui social, facendosi immortalare in uno scatto al fianco di un murales dedicato a Pino Daniele. Un ricordo che rimane immortale e nel cuore dell’artista, che grazie al tributo presente nel Vico dei Panettieri di Napoli, ha deciso di ricordare il collega scomparso. Clicca qui per vedere la foto di Sal Da Vinci. Intanto gli ammiratori del cantante attendono di poter assistere alla sua esibizione a Domenica In sulle note della sua nuova Nanà, che presenterà per la prima volta in televisione grazie all’invito di Mara Venier. L’annuncio è stato dato già lo scorso 15 dicembre, quando Sal e la conduttrice si sono incontrati negli studios romani per registrare la puntata speciale. “Una lettera d’amore che Renato [Zero, ndr] ha fortemente voluto scrivere per la nostra città”, ha sottolineato in un post l’artista partenopeo.

Ecco Nanà

Nel ricordo di Pino Daniele

Il video dal concertone di Capodanno





