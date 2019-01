Silvan/ Video, il Mago e quello scivolone su Silvio Berlusconi… (Domenica In)

Silvan sarà ospite oggi, 6 gennaio 2018, di Rai Uno nel programma Domenica In. Il mago è sempre più protagonista della televisione di oggi, forte delle tante apparizioni nelle più disparate trasmissioni televisive. Il celebre Mago e artista della prestidigitazione è diventato anche il volto scelto dalla Fox per i suoi contenuti seriali. Una veste inedita che ha visto Silvan parlare della magia delle serie tv grazie a diversi numeri di magia che continuano a lasciare a bocca aperta il pubblico mondiale. Una Befana speciale per i telespettatori dell’emittente pubblica, che potranno assistere di certo ad uno dei suoi celebri giochi ed ascoltare qualcuno dei suoi aneddoti. Da non dimenticare alcune ospitate che sono rimaste nella storia, proprio grazie allo studio del programma. Era il 2009 quando Silvan si è esibito nel suo numero di levitazione, anche se alla fine le luci si sono accese più che altro su una frase che l’illusionista ha detto su Silvio Berlusconi. Con ironia e delicatezza, ricorda il Giornale, all’epoca Silvan ha accennato alla possibilità di prestare la sua bacchetta magica all’ex Premier. Parole che hanno duramente colpito la conduttrice Lorena Bianchetti, che ha spezzato l’applauso dei presenti per il Mago per cercare di recuperare il possibile scivolone.

Mago Silvan, Domenica In: lo spettacolo al Teatro Goldoni di Venezia

Il mese di dicembre è stato ancora più magico grazie a Silvan, ospite oggi 6 gennaio di Domenica In, così come lo sarà quello di gennaio appena iniziato. L’anno si è concluso con lo spettacolo dal vivo che il Mago ha promosso al Teatro Goldoni di Venezia, proponendo giochi di prestigio ed illusioni sempre freschi, nonostante i sessant’anni di onorata carriera nell’ambiente. Si festeggia ancora alla grande l’ampio spazio che La vita in diretta ha dedicato a Silvan ed alla sua magia proprio in occasione della prima puntata del 2019, andata in onda lo scorso 2 gennaio. Catturando lo sguardo di più di 2 milioni di telespettatori, l’illusionista non ha regalato solo un’atmosfera magica al pubblico da casa, ma ha anche contribuito a registrare il picco d’ascolto più alto nella storia della trasmissione di Rai 1. Dopo essere stato introdotto con un servizio tratto dall’archivio dell’emittente nazionale, Silvan ha aperto le danze con un numero faraonico: il capovolgimento in diretta di un’assistente, bloccata all’interno di una struttura che rievoca i sarcofagi egizi.

