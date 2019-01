Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2019/ Diretta streaming video, estrazione biglietti vincenti 6 gennaio

Come ogni 6 gennaio che si rispetti l’attesa in tv è tutta per l’estrazione della Lotteria Italia 2019, anche quest’anno confermata all’interno dello Speciale I Soliti Ignoti condotto dallo spumeggiante Amadeus, autentico padrone di casa già nel game show quotidiano. Dalle 20.35 in poi, occhi aperti sulle varie sfide tra i “profili misteriosi” per scoprire i 5 biglietti vincenti di Prima Categoria che daranno ad altrettanti fortunati giocatori in tutta Italia la buona notizia di un conto in banca improvvisamente più ricco (e decisamente): 5 milioni di euro al vincitore, seguono i premi da 2,5 mln, 1,5 mln, 1 milione e 5000mila euro sono i rispettivi premi di Prima Categoria svelati all’interno della diretta tv su Rai1 de I Soliti Ignoti – il Ritorno, speciale Lotteria Italia. Sempre durante la grande serata dell’Epifania, saranno estratti e pubblicati sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (oltre che al sito di Lottomatica) anche i tagliandi vincenti di Seconda Categoria (50 biglietti da 50mila euro ciascuno) e di Terza Categoria (150 tagliandi da 20mila euro).

SOLITI IGNOTI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2019, OSPITI E PROTAGONISTI

Nel corso della puntata in onda su Rai 1 a partire da subito dopo il Tg1, verranno svelati i cinque biglietti vincenti e i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. La partita sarà giocata da un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo. Gli ospiti e grandi protagonisti dello Speciale Lotteria Italia ne I Soliti Ignoti saranno Loretta Goggi, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Marco Giallini, Riccardo Rossi, Frank Matano, Alessio Boni, Massimiliano Bruni, Paolo Fox. I sudditi vip saranno sia all’interno delle identità da svelare e sia protagonisti di un gioco “a parte” che produrrà le varie combinazioni per formare i 5 biglietti vincenti di Prima Categoria. I cinque biglietti della Top Five verranno abbinati a cinque personaggi che si sfideranno e, a seconda di come si classificheranno, determineranno l’ordine dei cinque premi: insomma, tutto pronto per una grande serata magica per festeggiare la Befana supermilionaria.

LE VINCITE DELLO SCORSO ANNO

In attesa di scoprire quali e da dove saranno estratti i biglietti vincenti – specie il primissimo da 5 milioni di euro – occorre ricordare come vi siano ben 180 giorni di tempo, dal momento dell’estrazione durante I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, per poter recuperare le eventuali super vincite guadagnate con il vostro tagliando fortunato. Sarà possibile semplicemente presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali: il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Lo diciamo anche perché ogni anno, purtroppo, sono svariati i premi in denaro che incredibilmente non vengono ritirati per sbadataggine: secondo i dati forniti da AgiPro, è di 28 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Addirittura lo scorso anno gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 970mila euro, divisi in 9 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 26 di terza categoria da 20mila euro.

LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELL’ESTRAZIONE

Lo scorso anno la Lotteria Italia vide assegnare, complessivamente, 28,1 milioni di euro – compresi premi giornalieri de I Soliti Ignoti e quelli settimanali: durante la diretta tv con la Lotteria istantanea sono stati poi assegnati premi per oltre 12 milioni di euro ai quali si aggiunsero i totali dei premi finali da 16,1 milioni di euro estratti con i biglietti svelati durante l’ultima serata sempre con Amadeus al timone. Ricordiamo, come ogni anno, oltre alla tv anche la diretta in streaming video su tutti i device tecnologici tramite l’app di RaiPlay, ovviamente dalle 20.35 in poi. Sempre durante l’edizione dello scorso anno, con il super premio andato ad Anagni, fu proprio il Lazio a svettare per premi assegnati complessivi: oltre a quello da 5 milioni di euro, vinse anche il quinto da 500mila euro,16 di seconda categoria da 50mila euro e 25 di terza da 20mila euro ciascuno portano il montepremi complessivo regionale a 6,8 milioni di euro totali. Praticamente il doppio della seconda classificata, per distacco, ovvero la Lombardia (3,5 milioni di euro di vincite).

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DE I SOLITI IGNOTI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2019



© RIPRODUZIONE RISERVATA