UN’ESTATE AI CARAIBI/ Su Italia 1 il film con Enrico Brignano e Paolo Ruffini (oggi, 6 gennaio 2019)

Il film Un’estate ai Caraibi va in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 gennaio 2019, alle ore 21,20. È una commedia italiana girata da uno dei maestri del genere come Carlo Vanzina, il cast vede partecipare una vera e propria carrellata di grandi interpreti del cinema italiano come Enrico Brignano nella parte di Angelo Cerioni, Paolo Ruffini nel ruolo di Max, Carlo Buccirosso interpreta Roberto, Gigi Proietti ha il ruolo di Alberto e Biagio Izzo ha la parte di Vincenzo Campora. Completano il cast Enrico Bertolino, Paolo Conticini, Martina Stella, Teresa Del Vecchio, Maurizio Mattioli, Alena Seredova, Maurizio Antonini e Sascha Zacharias. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

UN’ESTATE AI CARAIBI, LA TRAMA DEL FILM

Un’estate ai Caraibi si sviluppa in diversi episodi. Si parte con Alberto, che per sfuggire ai suoi problemi economici si è ritirato a vivere ai Caraibi vivendo di piccole truffe perpetrate ai danni dei turisti, aiutato da un bambino locale di nome Morgan. La situazione si complica quando una coppia arriva per adottare Morgan e portarlo in Italia. In Lombardia c’è invece Roberto, un bancario ipocondriaco che va continuamente a farsi visitare dal suo amico medico, Giacomo, che un giorno dopo una lastra comunica all’amico che gli sono rimasti pochissimi mesi di vita. Giacomo si rende conto poco dopo di aver commesso un errore scambiando la lastra con quella di un altro paziente, ma non fa in tempo ad avvertire Roberto che ha rubato soldi dalla banca per andare a vivere alla grande i suoi giorni ai Caraibi. Per risolvere il guaio e tornare in Italia, i due tenteranno una truffa a un’assicurazione. A Napoli c’è invece Vincenzo, un dentista con un’amante bellissima, Anna, ma anche con una moglie che non lo perde mai di vista. In procinto di partire insieme al marito per un congresso negli Usa, la moglie ha un’incidente e si rompe una gamba. Vincenzo ne approfitta partendo per Antigua con Anna e dicendo alla moglie di essere al convegno, i suoi piani saranno rovinati perché ai Caraibi Vincenzo troverà la cognata, sorella della moglie, ma se la caverà grazie all’aiuto della furbizia di Anna e di… Silvio Berlusconi. Gli ultimi episodi riguardano le vicende di Angelo, autista di un ricco ma ignorante palazzinaro romano, e di Max, dj livornese che scappa ai Caraibi dopo essere stato lasciato da Laura, la sua fidanzata, ma la ritroverà in spiaggia assieme al suo migliore amico, Tommy.

