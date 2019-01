Uomini e Donne/ Gemma Galgani si riavvicina a Paolo? Lui sbotta: “Sono deluso, non sa cosa vuole” (Trono Over)

Tante novità nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Ancora una volta grande protagonista è stata Gemma Galgani che ha confermato la sua decisione di chiudere con Rocco Fredella, scatenando le ire e le accuse di Tina Cipollari. Ma, stando alle anticipazioni del vicolodellenews, anche Paolo Marzotto è tornato al centro dello studio del trono Over di Uomini e Donne con tante novità. Il cavaliere, ex di Gemma, ha iniziato a conoscere e frequentare un’altra dama con la quale pare che le cose stiano andando molto bene e Maria De Filippi conferma in studio che effettivamente le sue dichiarazioni, fatte alla redazione, sono state dettagliate e importanti. Eppure, in molti si chiedono se, ora che Gemma ha chiuso definitivamente con Rocco, Paolo non decida di farsi nuovamente avanti con lei a Uomini e Donne.

PAOLO DELUSO DA GEMMA: C’È UN’ULTIMA SPERANZA?

Ricordiamo che a chiudere la loro conoscenza è stata proprio Gemma Galgani, affermando di provare nei riguardi di Paolo soltanto un interesse intellettivo e mentale ma non fisico. Questo anche perché la dama era ancora attratta da Rocco. E ora che le cose si sono capovolte? Che possa esserci di nuovo una speranza per Gemma e Paolo? Quel che è certo è che il cavaliere è rimasto molto scottato da lei. Al Magazine di Uomini e Donne, solo alcuni giorni fa, Paolo aveva dichiarato: “Sono molto deluso da una donna che non sa esattamente cosa vuole – e ancora – Lei ha dentro di sé delle contraddizioni forti. Non riesce mai a capire l’altro fino in fondo”. Ora che con Rocco è finita, che possano cambiare le cose tra loro? Staremo a vedere cosa accadrà nel corso delle prossime registrazioni del trono Over.

© RIPRODUZIONE RISERVATA