Uomini e Donne / Lorenzo Riccardi sceglie Claudia? La rivelazione di un autore del programma (Trono Classico)

La scelta “farlocca” di Lorenzo Riccardi, nel corso dell’ultima registrazione del trono Classico di Uomini e Donne, ha scatenato un vero e proprio caos. Giulia Cavaglià ha lasciato lo studio per l’ennesima volta, ma con la ferma decisione di non tornare. Claudia Dionigi è scoppiata in lacrime, rimanendo molto scossa dal comportamento del tronista. Subito dopo la fine della registrazione, la cognata di Claudia ha espresso un duro pensiero contro il tronista, facendo intendere che non merita di avere vicino una ragazza come la Dionigi e che i due sono ora sempre più lontani. Un’altra testimonianza fa però intendere che non tutto è perduto perché il feeling che si è creato tra Lorenzo e Claudia è davvero molto forte e unico nel suo genere. Stiamo parlando di uno degli autori di Uomini e Donne, Claudio Leotta.

LA RIVELAZIONE DI UN AUTORE SU LORENZO E CLAUDIA

Come autore, Claudio segue i tronisti in prima persona ed è presente alle loro esterne. È proprio durante queste che ha notato una certa magia esistente tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. “Solitamente cerchiamo di rendere il meno invadente possibile la nostra presenza – racconta Leotta al Magazine di Uomini e Donne – ma capita che il tronista o le ragazze ci chiedano di allontanarci, se si sentono troppo osservati”. Così svela: “Con Lorenzo e Claudia non è mai successo […] tra loro si è creato immediatamente un buon grado di confidenza e già dalla prima esterna non c’è mai stato un momento di imbarazzo. Sono due ragazzi molto spontanei e le telecamere per loro sembrano essere inesistenti”, conclude. Che non tutte le speranze siano quindi perdute?

