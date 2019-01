Vittorio Marsiglia/ Video, Mara Venier chiederà scusa al Maestro? (Domenica In)

Vittorio Marsiglia si prepara a ritornare a Domenica In, dopo essere stato liquidato in tutta fretta dalla conduttrice lo scorso mese. Mara Venier infatti non ha potuto regalare all’artista lo spazio promesso, per via di una scaletta sempre più rigida. Per questo Marsiglia ritornerà nella puntata di Domenica In di oggi, 6 gennaio 2019, per ottenere di nuovo i riflettori puntati su di sé e sul suo grande spirito divertente. Ricordato come volto storico de Il pranzo è servito di Corrado, Marsiglia potrà ottenere un posto d’onore nel programma della Venier e metterà finalmente a tacere le polemiche scoppiate su Twitter in occasione della sua ultima ospitata. La padrona di casa infatti ha tagliato corto l’intervista al Maestro, a causa della presenza di un altro ospite a cui dedicarsi e dei tanti minuti “rubati” dall’intervista precedente a Renzo Arbore. Non è chiaro se in questo nuovo contesto verranno fatte le scuse pubbliche a Marsiglia, così come vorrebbero i delatori che non hanno esitato a scagliarsi sui social contro la Venier e la sua discutibile scelta.

Vittorio Marsiglia, Domenica In: la grande voglia di coinvolgere il pubblico di casa

Vittorio Marsiglia ritorna in tv a Domenica In, oggi 6 gennaio, con la sua arte e la sua voglia di coinvolgere il pubblico da casa. E’ stato infatti uno dei protagonisti di Guarda…stupisci, il programma di Renzo Arbore e Nino Frassica che omaggia la musica popolare napoletana e quella teatralità tipica della tradizione del nostro Paese. Il 2018 è stato un anno importante per la geniale macchietta che grazie al Festival Ridere al Maschio Angioino di Napoli e gli interventi nei teatri italiani, è riuscito a rispolverare alcuni dei suoi grandi successi. Come Pigliate sta pastiglia, lo spettacolo romano andato in scena alla fine dello scorso novembre al Teatro Prati e dove al fianco di Isabella Alfano e Mariano Perrella, il Maestro si è improvvisato farmacista del buonumore, in grado di dispensare felicità al prossimo grazie a pillole miracolose e tante canzoni. Un mix già presentato in altri teatri, come il San Marco di Benevento, e che ha contribuito a rendere ancora più speciale il ritorno sul palcoscenico di Marsiglia. Il Re della macchietta, ultima icona di uno spettacolo tutto italiano, è riuscito a fare centro nei cuori delle generazioni più adulte e dei più giovani.



