Barbara d’Urso/ Video, paura per l’inondazione a Cuba: “Non è solo musica e sole”

Sarà un inverno all’insegna di Barbara d’Urso in tv e su Canale 5 e proprio per questo la conduttrice deve aver preso il coraggio a quattro mani affrontando l’aereo che tanto odia per volare dall’altra parte del mondo. Ballo, sole e bella gente, tutto questo è quello che la conduttrice cercava e che ha trovato a Cuba dove ha passato le vacanze di Capodanno in compagnia dell’amico Cristiano Malgioglio e di altre amiche. Esilaranti video sono giunti sui social dalla bella Cuba e dall’inedita coppia tanto che c’è già chi pensa che il misterioso programma del prime time di Canale 5 che la vedrà al centro possa essere al fianco di Malgioglio. Rimane il fatto che gli ultimi giorni della d’Urso a Cuba non hanno mostrato “solo sole e musica” ma anche una paurosa inondazione che ha messo in crisi gli stessi fan della conduttrice convinti che potesse succedere qualcosa di grave alla loro beniamina.

L’INONDAZIONE A CUBA

Barbara d’Urso si prepara oggi a tornare alla conduzione di Pomeriggio 5 e proprio sui social ha annunciato la fine delle sue vacanze cubane non prima di essersi mostrata alle prese con una corsetta sulla riva del mare e poi mostrare le onde in arrivo per via dell’inondazione. La bella conduttrice ha spiegato ai fan, in una serie di video, che la città si stava preparando all’arrivo delle onde alte che avrebbero invaso la strada tanto che i locali che si trovano sulla riva hanno posizionato una serie di tavole per evitare l’arrivo dell’acqua nei loro locali. In seguito, ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra la terribile ondata di maltempo tra onde alte e palme spazzate dal vento sotto un cielo grigio e davanti impressionanti mareggiate scrivendo: “Cuba non è soltanto sole e musica, a volte il clima gioca brutti scherzi”. Oggi finalmente sarà in onda per raccontare tutto il resto?





