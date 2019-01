Barbara D’Urso Vs Paolo Bonolis/ La conduttrice ignora, ancora, Avanti un Altro: lui se la prende in diretta

Con l’anno nuovo Barbara D’Urso, l’indiscussa regina del pomeriggio del biscione, avrà fatto, come tutti, una lista dei buoni proposti. Nell’elenco delle opere buone da compiere con il 2019 sembra, però, non rientrare l’idea di lanciare il programma che ogni giorno segue il suo Pomeriggio 5, Avanti un Altro. La conduttrice di Mediaset ignora ancora Paolo Bonolis che, in passato, aveva già lanciato alcune frecciatine alla sua collega: “Grazie Barbara he ci lanci sempre”. La D’Urso, però, dopo aver chiarito con Bonolis grazie anche alla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, aveva promesso che avrebbe iniziato a lanciare Avanti un altro proprio durante la puntata di Avanti un altro pure di sera, ma la promessa ssembra non essere stata mantenuta.

RITORNO ALLE VECCHIE ABITUDINE

Oggi che i palinsesti Mediaset sono tornati a seguire la consueta programmazione sia Barbara D’Urso che Paolo Bonolis sono tornati al lavoro. La conduttrice, però, nonostante la promessa fatta a Bonolis si è dimenticata di lanciare Avanti un altro. In conclusione di Pomeriggio cinque ha colto l’occasione per ricordare alcuni programmi come il ritorno di Domenica Live (tornerà il 13 gennaio) e La Dottoressa Giò e, dopo essersi concentrata sulla cronaca e il gossip relativo a Walter Nudo, vincitore del Grande Fratello Vip, si è collegata con Nicola Porro che torna con Quarta Repubblica. Barbara D’Urso, quindi, è tornata alle vecchie abitudini. Si redimerà nei prossimi giorni?

