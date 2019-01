Checco Zalone siparietto col Sindaco di Roccaraso/ Video, “Qui io non ci vengo più”

Checco Zalone si è reso protagonista di un siparietto col Sindaco di Roccaraso, dimostrandosi come sempre molto ironico e tagliente. Il video con Francesco Di Donato è diventato rapidamente virale e ha fatto sorridere in molti. Il noto comico era rimasto bloccato con un bus navetta, tanto che il Sindaco stesso era arrivato a soccorrere lui e gli altri presenti. Simpaticissimo è stato Checco che però si è soffermato anche sulle condizioni climatiche: “Qui fa freddo, io non ci vengo più“. Ha ritrattato la sua dichiarazione dell’ultimo film: “Fa più freddo qui che al Polo Nord, io qui non ci vengo più. Uno come me è da Cortina“. Parla poi del soccorso: “Si è preso una mazzetta per soccorrermi, mille euro così (ride ndr). Venite tutti qui perché vi trattano bene, si mangia bene e si gela bene”. Ovviamente Checco Zalone è molto ironico e scherza con i presenti, anche se la prossima volta giura si recherà nella famosa località durante il periodo estivo e non con questo freddo.

Checco Zalone siparietto col Sindaco di Roccaraso: la risposta di Di Donato

Checco Zalone è stato davvero molto simpatico nel confronto con il Sindaco di Roccaraso. Sui social network lo stesso Francesco Di Donato ha specificato: “Grazie per la pubblicità che ci hai regalato col tuo film Checco Zalone. Grazie per aver scelto la tua settimana bianca e ancora di più grazie per la tua grande ironia che ha sopportato qualche disagio col sorriso. Roccaraso è ormai casa tua, lavoreremo tutti per renderla più bella ed accogliente”. Di certo il film di Checco Zalone ha fatto un po’ di pubblicità a una zona non troppo nota del nostro paese ma sicuramente da rivalutare perché piena di scenari meravigliosi e dove si possono passare giornate fantastiche. Di recente la località è stata protagonista anche di un mini-cinepanettone, andato in onda solo sul web, con diversi protagonisti dei social network “Natale a Roccaraso” tra questi il Pancio, Ludovica Pagani, Amedeo Preziosi ed Enzuccio.

