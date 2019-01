CHIARA PIA AURORA E’ SOFIA/ “La musica è sempre stato il mio rifugio, ora il set…” (La compagnia del cigno)

Classe 2001, Chiara Pia Aurora è nata a Trani. Si avvicina alla musica quasi per caso e grazie all’intuizione del mastro delle scuole medie musicali che la sprona a frequentare il Conservatorio. Poco dopo aver conseguito la licenza media, Chiara si iscrive al liceo socio psico pedagogico. Nel suo futuro la 18 enne di Trani sta valutando una possibile rivoluzione nella sua vita visto che l’esperienza come “attrice” le ha fatto scoprire un mondo che l’affascina e tanto. “Ho scoperto un mondo – ha raccontato Chiara -, in cui c’è spazio non solo per la musica, ma anche la recitazione. Sapermi partecipe di una cosa tanto più grande di me è emozionante, e spero che questo connubio musica-recitazione piaccia, emozioni e, magari, rientri nel mio futuro”. A Monopoli, Chiara Aurora è nella classe di violoncello del Maestro Marcello Forte. Al momento frequenta il quarto anno del Liceo delle scienze umane Francesco De Sanctis. “La compagnia del cigno” è il suo debutto come attrice.

Chiara Pia Aurora interpreta Sofia ne La compagnia del cigno

Chiara Pia Aurore ne “La compagnia del cigno” interpreta il personaggio di Sofia, una ragazza robusta che studia violoncello. Questa sua “fisicità” è stata più volta causa di bullismo, anche se la famiglia ci ha sempre scherzato su chiamandola “polpetta” e “scheggia”. L’arrivo di Matteo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano cambierà radicalmente la sua vita: Sofia se ne innamora perdutamente, non ricambiata. Per fortuna troverà conforto ed aiuto nella musica, la sua ancora di salvezza.